2,5 миллиарда людей на Земле живут в плохих санитарных условиях

Ежедневно более 2,5 миллиарда людей страдают из-за отсутствия доступа к улучшенным средствам санитарии и почти 1,2 миллиарда человек испражняются в необорудованных местах, что представляет наиболее рискованный метод обеспечения санитарии согласно докладу, который выпустила Совместная программа ВОЗ/ЮНИСЕФ по мониторингу питьевого водоснабжения и санитарии. Эта программа является официальным механизмом ООН, на который возложен мониторинг прогресса на пути к решению задачи в области питьевой воды и средств санитарии.

Доклад, озаглавленный "Прогресс в области питьевой воды и средств санитарии — особый упор на средства санитарии" выходит в середине Международного года санитарии. В докладе впервые оценивается глобальный, региональный и страновой прогресс с использованием новаторской "лестничной" концепции. В нем более подробно представлены методы соблюдения санитарии, что позволяет экспертам выделить тенденции в использовании улучшенных, общих и неулучшенных средств санитарии и тенденцию в отношении дефекации в необорудованных местах. Под "улучшенными средствами санитарии" подразумеваются любые средства, отделяющие гигиеническим путем человеческие экскременты от окружающей среды.

С 1990 года, когда началось составление данных, число лиц во всем мире, не имеющих доступа к улучшенному источнику питьевой воды впервые оказалось ниже одного миллиарда. Сегодня 87% мирового населения имеет доступ к улучшенным источникам питьевой воды, и, как следует из сегодняшних тенденций, к 2015 г. таким доступом будет располагать более 90% населения.

Число лиц во всем мире, осуществляющих дефекацию в необорудованных местах, сократилось с 24% в 1990 г. до 18% в 2006 году. В докладе также отмечаются различия в пределах национальных границ, особенно между сельскими и городскими жителями. Во всем мире сельских жителей, лишенных улучшенных источников воды, насчитывается в четыре раза больше, чем городских — примерно 746 миллионов против 137.

Низкий уровень санитарии угрожает выживанию детей, поскольку загрязненная фекалиями окружающая среда непосредственно связана с диарейными заболеваниями, являющимися одной из наиболее важных причин смертности детей в возрасте до пяти лет. Дефекация в необорудованных местах, практикуемая даже меньшинством населения, крайне затрудняет обеспечение чистой окружающей среды.

"При нынешних тенденциях мировое сообщество не доберет до цели тысячелетия в области санитарии более 700 миллионов человек", — сказала Исполнительный директор ЮНИСЕФ Энн М. Венеман (Ann M. Veneman). "В отсутствие резких улучшений потери будут огромными".

Однако все больше людей пользуется сегодня улучшенными средствами санитарии, то есть средствами, обеспечивающими устранение человеческих экскрементов таким образом, чтобы предотвратить вызываемые ими заболевания в результате загрязнения источников пищевых продуктов и воды.

Хотя дефекация в необорудованных местах сокращается во всем мире, 18% мирового населения, что составляет 1,2 миллиарда людей, все еще практикует ее. В южной Азии около 778 миллионов человек все еще пользуется этим рискованным методом обеспечения санитарии.

"Сегодня мы располагаем полным диапазоном недорогих технических вариантов для обеспечения средств санитарии в большинстве ситуаций", — говорит Генеральный директор ВОЗ д-р Маргарет Чен. "Все больше правительств преисполнены решимости улучшить состояние здоровья, обеспечив водоснабжение и условия санитарии для своих беднейших групп населения. Если мы хотим вырваться из тисков нищеты и добиться многочисленных благ для здоровья, мы должны решить проблему воды и средств санитарии".

Значительные улучшения в обеспечении доступа к безопасной питьевой воде были достигнуты во многих странах юга Африки. Согласно докладу, семь из десяти стран, добившихся наиболее стремительного прогресса и продвигающихся к достижению задач в отношении питьевой воды в рамках Целей тысячелетия в области развития, находятся в Африке к югу от Сахары: Буркина-Фасо, Намибия, Гана, Малави, Уганда, Мали, Джибути. Из числа стран, которые еще не добились успеха на пути к достижению цели в области средств санитарии, однако достигли быстрого прогресса, пять находятся в Африке к югу от Сахары: Бенин, Камерун, Коморские острова, Мали и Замбия.

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