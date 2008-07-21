Продолжительность жизни онкобольных зависит от страны, где они живут

Продолжительность жизни онкологических больных зависит от страны, где они живут и лечатся. Таков один из выводов обширного международного исследования "Конкорд", данные которого приводит британский журнал "Лансет онколоджи".

По своим масштабам проведенное исследование не имеет аналогов в современной науке. В его ходе были собраны и обработаны данные по почти 2 миллионам человек - онкологических больных, страдающих раком груди, прямой или ободочной кишки. Работа исследователей продолжалась в течение пяти лет. В ней использованы статистические данные по продолжительности жизни онкологических больных из 31 страны с пяти континентов планеты.

Большая часть данных относилась к периоду 1990-94 гг. Более свежие данные по продолжительности жизни больных относятся к 1999 году.

Исследование показало, что наилучшие шансы выживания в пятилетний период после вынесения диагноза онкологического заболевания имеют лица, проживающие в США и Канаде. За ними в рейтинге шансов находятся больные Австралии, Японии и государств Европейского союза.

Как сообщает парижская газета "Монд", Франция в списке выживания для больных колоретального рака находится на 1 и 5 месте /соответственно для женщин и мужчин, с процентным показателем в 61,5 и 55,6 проц/. В то же время страна находится на шестой позиции для больных раком предстательной железы /73 проц/ и на седьмом месте для больных раком груди /79,8 проц/.

Для двух последних видов заболевания первенство по продолжительности жизни больных держат США с показателем в 91,9 и 83,9 проц.

Япония держит первое место по шансам выживания для мужчин, больных колоректальным раком - с показателем в 61,1 проц.

Авторы исследования констатировали, что разрыв между лидерами списков относительно невелик. И, напротив, показатели стран в нижней части списка значительно отличаются. Так, в частности, Алжир имеет крайне низкие показатели выживаемости в пятилетний период - 38,8 для больных раком груди и 21,4 - простаты. Низки показатели Бразилии и целого ряда стран Восточной Европы.

В Западной Европе одна из наихудших ситуаций отмечена в Великобритании. Не многим лучше и положение в Дании - с показателем в 38,4 проц для больных раком простаты.

В самих же США, как отметили исследователи, данные значительно разнятся для "белой" и "черной" части населения. Так, различие может достигать 7 проц для больных раком простаты и 14 - груди. Исследователи считают, что связано это не столько с какими-то генетическими различиями, а прежде всего с неравенством в доступе к качественной диагностике и лечению.

ami-tass.ru