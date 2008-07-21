Украинцы живут намного меньше из-за низкого качества питьевой воды

Украинцы живут намного меньше, чем могли бы, из-за низкого качества питьевой воды. Такое заявление сделал в Одессе в ходе выездного заседания межведомственной комиссии по вопросам выполнения госпрограммы "Питьевая вода Украины" министр жилищно- коммунального хозяйства Алексей Кучеренко. По его словам, "продолжительность жизни мужчин составляет в среднем не более 62 лет, а то и меньше, женщин - чуть больше".

По мнению министра ЖКХ, "обеспеченность страны питьевой водой является самой низкой по сравнению с другими европейскими странами. Украина подает всего 1 тыс кубометров воды на одного человека в год, в то время как Германия и Франция - 2 тыс кубометров. Россия является лидером в этой области, где на человека приходится 3 тыс кубометров воды". При этом Алексей Кучеренко отметил не только низкое качество воды, но и постоянное повышение ее стоимости.

Министр ЖКХ сообщил, что вода из подземных источников также не соответствует требованиям стандартов, особенно в Полтавской, Львовской, Черниговской и Черкасской областях. В 260 городах и селах Украины вода, которая подается по трубопроводам, не пригодна для питья. Наихудшее ее качество в Донецкой, Запорожской, Луганской, Одесской и Херсонской областях. Значительная часть сел, в том числе 1200 в Крыму, потребляют только привозную воду.

Министр здравоохранения Украины Василий Князевич, в свою очередь, заметил, что средняя продолжительность жизни украинцев на 20 лет ниже, чем у японцев. Сейчас 60-летний рубеж не преодолевает почти треть населения страны и, по наблюдениям медиков, вероятность умереть, не дожив до пенсионного возраста, для последующих поколений все больше увеличивается. Среди причин смертности - все то же качество питьевой воды. Поэтому "за 5 лет пребывания у власти кабинета министров во главе с Юлией Тимошенко мы должны разработать и претворить в жизнь программу продления жизни украинцев. Ее реализация станет сверхзадачей правительства", - заявил министр.