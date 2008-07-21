В Запорожье прошла акция против вакцинации

Днями центре Запорожья прошла акция «Вакцинация – геноцид нации», направленная против массовой принудительной вакцинации детей в Украине. В ее рамках участники раздавали всем желающим информацию со статистикой заболеваемости привитых граждан болезнями, от которых они прививались, данные о возможных негативных последствиях вакцинации, а так же о компонентах вакцин используемых на территории Украины.

Как сообщила УНИАН соорганизатор мероприятия Наталья ГОНЧАРОВА, цель акции -привлечь внимание общественности к «обратной стороне» прививок, которые, по мнению участников акции, «способствуют не только и не столько профилактике определенных заболеваний, сколько снижению естественного иммунитета детей».

«В состав вакцин, которые сейчас применяются в Украине входит целый ряд опасных для здоровья компонентов, в частности ртуть (мертиолят или тирмирозал, являющийся консервантом, поражающим почки, клетки головного мозга и центральную нервную систему в целом), фенол (высокотоксичное вещество, содержащееся в пробах Манту и которое может вызвать шок, сердечную недостаточность и т.д.) И мы считаем, что люди должны об этом знать, чтобы делать осознанный выбор», - подчеркнула Н. ГОНЧАРОВА.

Она отметила, с помощью акции ее организаторы хотят так же обратить внимание на то, что используемая сейчас в Украине система вакцинации противоречит положениям украинской Конституции.

«В соответствии с Конституцией, каждый гражданин Украины имеет право на образование, в то же время отдать ребенка в школу, я уже не говорю про детский сад, без прививок, мягко говоря, крайне проблематично», - пояснила Н ГОНЧАРОВА.

По ее словам, сейчас организаторы акции готовят документы для регистрации общественной организации «Антивакцина», целью которой будет лоббирование принятие законодательных актов, способных устранить эту проблему.