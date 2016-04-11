Люксембургский Красный Крест поможет пострадавшим на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-брифинга сообщил заместитель генерального секретаря Национального комитета Общества Красного Креста Украины Валерий Серговский.

Он отметил, что речь пока идет о реализации проектов по восстановлению разрушенных во время артиллерийских обстрелов домов, в частности, в Славянске.

По словам Серговского, специалисты Люксембургского Красного Креста восстановили уже 20 домов. В этом году планируется восстановление еще 21 дома и ремонт более 100 сооружений. Общий объем работ в денежном эквиваленте составлять 0,5 млн евро.

Серговский сообщил, что Общество Красного Креста Украины совместно с Люксембургским Красным Крестом провели мониторинг ситуации на местах и определили категории лиц, которые больше всего нуждаются в помощи в восстановлении жилья, а также провели консультации с органами местной власти, чтобы государственные программы помощи не дублировались с международной помощью Красного Креста.

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Присутствовавшая на брифинге менеджер проектов Люксембургского Красного Креста в Украине Мириам Жакоби отметила, что архитекторы, проектирующие строительство, – это представители украинского и люксембургского Красного Креста, а бригады строителей формируются уже на местах. Это, по словам Жакоби, дает рабочие места для местного населения. При этом команда архитекторов ежедневно проверяет и контролирует качество закупленных материалов и проведение строительных работ. «Мы хотим гарантировать, что дом, который сдается нашему бенефицианту, хорошего качества», – подчеркнула Жакоби.

Она отметила, что бюджет восстановления одного дома составляет примерно 5 тыс. евро. Часть средств поступает от Люксембургского Красного Креста, а часть – от Министерства иностранных дел Люксембурга.