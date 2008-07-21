Пусть ваши ножки будут здоровы

Нашим ногам не позавидуешь. Мы весь день проводим на ногах, надеваем высокие каблуки, а вот расслаблять не умеем. А ведь наши ноги так нуждаются в заботе и уходе! Хочешь помочь своим ногам? Совет 1. Для того чтобы ноги немного отдохнули, необходимо помассировать их или хотя бы погладить. При этом двигаться следует в направлении от стоп к коленям.

Совет 2. Для того чтобы предотвратить появление отеков, необходимо несколько раз в течение дня выполнить такое простое упражнение.

Поднимитесь на носки, а затем резко опуститесь на пятки.

Совет 3. Возьмите за правило ежедневно перебирать пальцами ног мелкие предметы.

Например, читая книгу или смотря телевизор, перекладывайте с места на место маленькие шарики или палочки.

Совет 4. Каждый вечер необходимо выполнять такое упражнение. Лягте на спину, ноги поднимите вверх и обопритесь ими о стену. В таком положении необходимо полежать в течение пять-десять минут. После этого, сядьте на пол и энергичными движениями разотрите ноги, двигаясь от стоп и лодыжек к коленям.

Совет 5. Старайтесь каждый день обливать ноги до колен холодной водой.

Эта процедура особенно хороша утром, так как заряжает бодростью. Кроме того, такое обливание стимулирует иммунитет.

Совет 6. Совсем не лишним будет перед сном делать легкий массаж стоп, используя для этого крем для ног.

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