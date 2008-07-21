Реклама диет и косметики калечит детей

Сексуальные образы в средствах массовой информации порождают волну серьезных психологических проблем у девочек-подростков, утверждают ученые. Особенно опасна реклама косметики, пластической хирургии и диет.

Стремление девочек-подростков выглядеть как можно более сексуально калечит детскую психику, предупреждают британские ученые.

По данным экспертов, сексуально привлекательные изображения в глянцевых журналах и на рекламных плакатах способны причинить вред здоровью 10-летних девочек. Под их воздействием юные представительницы слабого пола начинают испытывать потребность в ношении одежды, которая позволила бы им выглядеть более взрослыми.

Стремление девочек-подростков выглядеть как можно более сексуально калечит детскую психику

Кроме того, многие из девочек вынуждены заходить все дальше во время флирта с мальчиками, свидетельствует исследование организации Girlguiding U.K., которая является своеобразным скаутским движением для девочек.

Тревогу по поводу этой проблемы бьют социологи и по другую сторону океана. Согласно докладу Национальных институтов здравоохранения США, сейчас впервые за последние 15 лет наметился рост числа подростковых беременностей. Хотя количество сексуальных контактов среди подростков держится на прежнем уровне.

Психологи утверждают, что особенно вредна для детской психики информация о похудении, косметических средствах и пластической хирургии

По словам доктора психологии Кейт Эблоу, обилие сексуальных сюжетов в средствах массовой информации (СМИ) дает подросткам неверные жизненные ориентиры.

В британском опросе по этой проблеме приняли участие 54 девочки в возрасте 10-14 лет. Еще 350 подростков женского пола были опрошены в режиме онлайн.

Обилие сексуальных сюжетов в средствах массовой информации (СМИ) дает подросткам неверные жизненные ориентиры

Психологи утверждают, что особенно вредна для детской психики информация о похудении, косметических средствах и пластической хирургии. Примерно двое из каждых пяти опрошенных девочек сказали, что знают сверстников, которые пострадали от такого психологического давления. Примерно такая же доля респондентов призналась, что сами впадали в депрессию по тем же причинам.

Ранее сообщалось, что в августе Украину ждет скандальная социальная реклама от Ассоциации наружной рекламы.

По материалам: ФактNews