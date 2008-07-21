В Минздраве Украины подвели итоги деятельности за полгода

Заседание расширенной Коллегии, которое состоялось 17 июля в Министерстве здравоохранения Украины, подвело итоги деятельности министерства за полгода и состояния внедрения в жизнь основных приоритетов медицинской отрасли, задекларированных нынешним составом руководства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

"Я не могу сказать, что удалось все намеченное воплотить в жизнь. Есть определенные сдвиги, но проблем сегодня больше, чем достижений. На протяжении 17 лет идут разговоры о реформировании медицинской отрасли, однако практически нет продвижения вперед", - заявил министр здравоохранения Василий Князевич, открывая коллегию.

По информации, озвученной заместителем министра здравоохранения Валерием Бедным, несмотря на существенное увеличение государственного финансирования (почти в 5 раз лишь с 2001 года), существенного качественного превращения отрасли не состоялось. Это подтверждает, что эффективность здравоохранения зависит не только и не столько от финансовых и материальных расходов, сколько от организации лечебного процесса, качества подготовки и квалификации специалистов, создания в обществе условий для здорового образа жизни и труда.

Современная система здравоохранения остается в сущности "социалистической системой" и не дает возможности войти отрасли в рыночные отношения. Это непосредственно отобразилось и на ухудшении состояния здоровья населения Украины, и на осложнении демографической ситуации, и на социальном состоянии медицинских работников.

Остановившись на уровне выполнения основных приоритетов в отрасли здравоохранения, утвержденных Минздраве, господин Бедный поинформировал о том, что на сегодня разработана Концепция внедрения общеобязательного государственного социального медицинского страхования, новая редакции "Основ законодательства Украины о здравоохранении". Разрабатываются Концепция улучшения качества и продолжительности жизни граждан Украины, Концепция развития системы здравоохранения, результатом которых должно стать продолжение средней ожидаемой продолжительности жизни на 3 года.

В первом полугодии активизирована международная деятельность Министерства, которая направлялась, прежде всего, на постижение целей программы действий Правительства "Украинский прорыв", привлечение международного технического ресурса для решения заданий развитию сферы здравоохранения, среди которых: организационное и финансовое реформирование отрасли; предотвращение распространения инфекционных болезней и борьба с особенно опасными социальными инфекционными болезнями (туберкулезлм, СПИДом); охрана материнства и детства.

Министерство поддерживало и расширяло сотрудничество с традиционными международными партнерами: Мировым банком, Всемирной организацией здравоохранения, другими агентствами ООН (Детским фондом ООН, Программой развития ООН, Программой ООН из ВИЧ/СПИД) Европейской комиссией, агентствами международного развития ряда европейских стран и США.

Так, в начале года подписано Соглашение (в форме обмена нотами) между Правительством Украины и Правительством Японии о предоставлении грантовой помощи на реализацию второй фазы проекта по улучшени. обеспечения медицинским оборудованием детских больниц. Харьковской, Днепропетровской и Донецкой областным детским больницам будет доставлено новейшее медицинское оборудование на сумму приблезительно 4,2 миллиона долларов США, что даст возможность значительно улучшить качество медицинского обслуживания и лечения детей в соответствующих регионах Украины. В апреле завершена первая фаза проекта, по результатам которой осуществлена модернизация медицинского оборудования Луганской и Кировоградской областных детских больниц на общую сумму около 3 миллионов долларов США.

Что касается создания сети национальных центров осуществления научной деятельности одновременно с предоставлением высокоспециализированной и специализированной медицинской помощи, то министерством проработаны правовые принципы порядка создания, финансирования и функционирования университетских клиник высших учебных заведений. Кроме того, разработан проект Примерного положения об университетской клинике государственного высшего учебного заведения ІІІ-IV уровней аккредитации (заведений последипломного образования) направленно на согласование к заинтересованным министерствам.

Относительно выпускников медицинских вузов, которые учились за государственным заказом, статистика в этом году свидетельствует:

- получили направление на работу к государственным заведениям здравоохранения 99,8 % выпускников мединститута Сумского и медицинских факультетов Днепропетровского, Ужгородского, Харьковского государственных университетов (из них 3688 врачей, 68 медицинских психологов, 250 провизоров);

- 1694 выпускника, или 46 %, направленно на работу в заведения здравоохранения сельской местности;

- в полном объеме выполнены заявки регионов на подготовку врачей общей практики-симейной медицины: 442 выпускника направленно на должности врачей общей практики-симейных врачей. На должности врачей-фтизиатров направленно 75 лиц.

На согласовании в территориальных органах здравоохранения находится разработанный проект Концепции Государственной программы "Здоровый ребенок на 2008-2017 годы". Также разработана и утверждена Государственная программа "Репродуктивное здоровье нации" на период до 2015 года".

В этом направлении также принимаются и другие меры: предусмотрена закупка систем теста для обследования беременных, лекарственные средства и оборудование для неонатологических отделений и тому подобное. Разработаны региональные программы, которые направлены на выполнение основных заданий Программы.

Совершенствуется предоставление медицинской помощи детям раннего возраста и в возрасте до 3-х годов. Приказом Министерства утвержден клинический протокол медицинского ухода за здоровым ребенком в возрасте до 3-х годов.

Создан общегосударственный Центр разработки медицинских стандартов (ЦРМС) - на базе Украинского института стратегических исследований МОЗ Украины и Департамента стандартизации медицинских услуг Государственного фармакологического центра Минздрава Украины который осуществляет научно-методическое и техническое сопровождение работ из стандартизации в охране здоровья.

Как известно, в зоне особенного внимания в 2008 году - медицинская помощь сельскому населению. Так случилось, что за годы независимости не обеспечено равные возможности доступа и предоставления медицинских услуг нашим гражданам в городе и в селе.

В бюджете на 2008 год, который должен принять парламент, предусмотрено повышение размера минимальной заработной платы с учетом ассигнирований на повышение должностных окладов за коэффициентами ІІІ этапа Единой тарифной сетки. Так, с 1 ноября это позволило бы увеличить заработную плату врачам и другим медицинским работникам на 40-48 процентов.

Учитывая ограниченность бюджетных средств, Минздрав обратился к Минфину с предложением поэтапно увеличивать объемы расходов местных бюджетов для обеспечения технологического процесса лечения больных для приобретения медикаментов, оборудования, продуктов питания, потребность в которых соответственно обеспечена лишь на 39,5%, 17,6%, 50,6%. В 2008 г. отмеченные объемы предлагается увеличить на 2,0 млрд. гривен.

С 1 января 2009 будет предоставляться дополнительный оплачиваемый ежегодный отпуск длительностью три дня главным врачам и медсестрам амбулаторий, расположенных в сельской местности, медицинским сестрам общей практики - семейной медицины, руководителям амбулаторий и отделений семейной медицины (инициированы Минздравом изменения к пункта "ж" статьи 77 Основ законодательства Украины о здравоохранении).

Поданы предложения в Кабинет Министров Украины, Минфина и Минтруда относительно возобновления действия пункта "ж" статьи 77 Основ законодательства Украины о здравоохранении: относительно установления медицинским работникам надбавки за выслугу лет и добросовестный труд, выплату материальной помощи на оздоровление в размере одного должностного оклада в год, надбавки в размере 20-30 % должностного оклада медицинским работникам, которые работают в сельской местности и отмену применения налоговой социальной льготы при предоставлении льгот из жилищно-коммунальных услуг для медработников в 2008 году.

Министерство обратилось в Кабинет Министров Украины и Министерство финансов с просьбой учесть на 2008 год предложения относительно улучшения предоставления медицинской помощи сельскому населению и развитию сельской медицины:

- увеличить на 360 млн. грн. целевую субвенцию местным бюджетам из государственного бюджета на оснастку сельских амбулаторий и ФАПов - на 180 млн. грн., приобретения автомобилей скорой медицинской помощи для сельских учреждений— на 180 млн. грн. и предусмотреть ее не за счет специального фонда госбюджета, который в последние годы на эту цель не финансируется, а за счет общего фонда государственного бюджета.

- обновить одобренную Верховной Радой Украины и подписанную Президентом Украины новую редакцию статей 88 и 89 Бюджетного кодекса Украины (Закон № 2350-ІУ от 13.01.2005), которая предусматривает объединение финансовых ресурсов сельского здравоохранения (средств бюджета сельских и поселковых советов на здравоохранение) на уровне районного бюджета.

Следующее направление, которое анализировалось на заседание Коллегии, касалось повышения уровня защиты, безопасности и качества жизни граждан, обеспечения санитарно-эпидемического благополучия населения, совершенствования организации работы Государственной санитарно-эпидемической службы.

Напомним, Украина за темпами роста эпидемии ВИЧ-ИНФЕКЦИИ/СПИДа занимает одно из ведущих мест в Восточноевропейском регионе, по данным независимых экспертов инфицированно 1,63% взрослого населения.

До этого времени эпидемия ВИЧ-инфекции в Украине сконцентрирована в группах наиболее высокого риска инфицирования ВИЧ, основным путем передачи ВИЧ является использование зараженного инъекционного инструментария, и растет удельный вес случаев передачи ВИЧ сексуальным путем за счет половых партнеров потребителей инъекционных наркотиков.

Среди позитивных результатов, которые удалось достичь в этой сфере, специалисты называют следующие:

1. Разработана стратегия, где определены конкретные пути, которые Украина должна срочно осуществить. Речь идет о создании системы помощи, диагностики и консультирования больных на ВИЧ: лучше знать их реальное количество, чем иллюзорно доказывать, что проблемы не существует. Для этого выделяется 4 млрд. грн на 4 года.

На данное время заместительную поддерживающую терапию получает 809 пациентов. До конца 2008 года до этой программы планируется включить 5293 пациента с хронической опиоидной зависимостью. С 2008 года отрабатываются механизмы для расширения заместительной поддерживающей терапии.

Лечение ВИЧ-инфицированных детей является приоритетом государственной политики. Украина значительно уменьшила уровень передачи ВИЧ от матери к ребенку - с 28% в 2001 г. до 7% -у 2006 г.

Сегодня 100% детей, которые нуждаются в лечении, его получают. Национальную Программу борьбы из ВИЧ/СПИДом на 2009 - 2013 года Генеральной ассамблея ООН признана наиболее всеобъемлющей и полной по сравнению с 5-ма предыдущими. Отчет Украины относительно выполнения обязательств Декларации признан наилучшим и наиболее качественным из всех представленных в ООН.

Разработанный Минздравом проект Закона Украины "Об утверждении Общегосударственной целевой программы обеспечения профилактики ВИЧ-инфекции, лечения, досмотра и поддержки ВИЧ-инфекцированных и больных СПИДОМ на 2009-2013 года" одобрено Кабинетом Министров Украины и передано на рассмотрение в профильный комитет Верховной Рады Украины.

Ориентировочный объем финансирования, необходимый для реализации Программы, составляет: всего по Программе — 3 651 847,7 тыс. грн., в том числе из государственного бюджета - 2 905 938,3 тыс. грн., местного бюджета — 267 336,4 тыс. грн., других источников — 478 572,9 тыс. грн.

Укрепляется международное сотрудничество (с Германией, Польшей) для налаживания системы закупок высокостоимостных медпрепаратов и договоренности с производителями о закупках медткаментов по сниженным ценам.

В Минздраве Украины проходят "круглые столы", которые должны предотвратить негативное влияние мощной антивакцинальной кампании, которая развернулась в результате проведения внеплановой иммунизации молодежи от кори/краснухи. Проводится обсуждение проблем при участии научных работников и разъяснительная работа среди населения. В связи с эпидемической ситуацией в Украине, врачи признают необходимость продолжения внеплановой иммунизации, однако после дополнительного изучения ситуации, завершения работы всех комиссий и принятия отдельного плана действий.

Минздравом и Академией медицинских наук осуществляется обоснованный прогноз эпидситуации на ближайшие 50 лет в случае, если не будут реализованы мероприятия по дополнительной вакцинации против кори и краснухи.

Общеизвестно, что масштабы распространения туберкулеза сегодня, смертность и инвалидность от него в Украине представляют реальную угрозу национальной безопасности. Около 2/3 больных туберкулезом - люди работоспособного и репродуктивного возраста. На протяжении достаточно длительного времени врачи изучали возможность перехода на вакцину БЦЖ (BCG SSI) производства Дании, которая должна изменить ситуацию к лучшему.

Вакцина БЦЖ SSI Государственного серологического института (Дания) зарегистрированна в Украине и сертифицированна Государственной службой лекарственных средств. Каждая новая серия вакцины, которая поступает в Украину, проходит лабораторный контроль в контрольной лаборатории Государственного предприятия "Центр иммунобиологических препаратов" Минздрава Украины.

Невзирая на позитивные характеристики препарата, с целью эффективного применения датской вакцины, мониторинга возможных осложнений, была создана рабочая группа, которая занимается вопросами внедрения в стране для противотуберкулезной прививки вакцины БЦЖ SSI. По словам медиков, впервые государство так обстоятельно и внимательно подошло к вопросу перехода на другую вакцину.

Вместе с тем, в Министерстве выражают обеспокоенность развернутой антивакцинальной кампанией против плановой вакцинации. Разработка и внедрение широкой и качественной информационно-образовательной кампании должна стать одним из важнейших компонентов первичной профилактики инфекционных заболеваний.

Следующий приоритет министерства - усовершенствование системы государственной регистрации лекарственных средств, в частности, через их адаптацию к общепризнанным международным нормам, в первую очередь европейских государств, и расширение сети лабораторий с определением биоэквивалентности лекарственных средств.

Во время коллегии было поинформировано об урегулировании проблем "трамадолу" и отдельно рассмотрена ситуация с получением лицензии на производство наркотических препаратов. Инициативы министерства относительно совершенствования законодательства и другие шаги должны улучшить нынешнюю ситуацию:

- разработан проект распоряжения Кабинета Министров Украины "Об одобрении Концепции Общегосударственной программы борьбы с производством и распространением фальсифицированных и некачественных лекарственных средств на 2009-2013 года", который проходит общественное обсуждение;

- разработано и утверждено постановление Кабинета Министров Украины от 17.04.08 № 372 "О внесении изменений в Порядок государственной регистрации (перерегистрации) лекарственных средств", утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 26.05.05 № 376 "Об утверждении порядка государственной регистрации (перерегистрации) лекарственных средств и размеров государственного сбора за государственную регистрацию (перерегистрацию) лекарственных средств". Одним из пунктов постановления есть проведение предрегистрационной инспекции производства лекарственных средств, которые подаются на государственную регистрацию;

- разработаны проекты приказов с целью усовершенствования процедуры государственной регистрации лекарственных средств и обеспечения поэтапного внедрения в Украине мировых стандартов относительно проведения экспертизы регистрационных материалов Минздрава;

- расширена материально-техническая база и лабораторий из исследования биоэквивалентности;

- аккредитована Лаборатория фармацевтического анализа, в состав которой входит группа по исследованию биофармацевтических параметров, чтобы проводить установление биоэквивалентности образцов генеричних и референтных лекарственных средств с помощью методов in vitro.

- утвержден приказ Минздрава Украины относительно усовершенствования государственного контроля за соответствием иммунологических препаратов, которые применяются в медицинской практике, требованиям государственных международных стандартов (от 02.02.08 № 90)

- Создан Экспертный Совет стандартизации и технической регуляции по разработке и внедрению надлежащей производственной (GMP), дистрибьюторсьой (GDP), лабораторной (GLP) и клинической (GCP) практик.

- урегулирован вопрос относительно обеспечения полной компенсации производителям расходов связанных с повышением ставки акцизного сбора на спирт этиловый в 2008 году. В I полугодии 2008 года было профинансировано из государственного бюджета средств на сумму - 47 000 200 грн., а фактически компенсировано производителям дополнительных расходов на общую сумму - 42 858 856,08 грн.

Подготовленно и вынесен на публичное обсуждение ряд нормативно-правовых актов в сфере обращения и контроля качества медицинских изделий, которыми в Украине внедряются единственные сроки, основные требования, процедуры подтверждения соответствия что уже существуют в Европейском Содружестве.

Не остались вне поля зрения и вопрос перехода на адресную денежную помощь для приобретения инсулина больными сахарным диабетом вместо существующего порядка их обеспечения инсулином и изделиями медицинского назначения за счет средств государственного бюджета. Участники коллегии остановились и на проблеме банкротства некоторых противотуберкулезных санаториев

Сегодня Министерство здравоохранения имеет четкое экономически очерченное стремление наладить эффективное функционирование отрасли.

Предложен национальный план "50 шагов борьбы с раком у Украины ", разработанный ведущими специалистами Национального института рака. К сожалению, население Украины обеспечено необходимыми онкопрепаратами на 56% от потребности. Поэтому общее задание - сделать все возможно, чтобы онкобольные тратили меньше собственных средств на лечение.

Происходят уверенные шаги и в направлении развития трансплантации стволовых клеток. Речь идет о внедрении новейших эффективных методов лечения сахарного диабета, цирроза печенки, рассеянного склероза, инсульта, атеросклероза, инфаркта миокарда. Подготовлена нормативно-правовая база для проведения клинических испытаний трансплантации стволовых клеток, которые планируется начать в Украине.

Вместе с тем, любые наилучшие планы можно воплотить лишь с помощью команды специалистов. Министерство здравоохранения бьет в набат, докладывая о "кадровом голоде" в системе здравоохранения.

Система подготовки медицинских работников не отвечает европейским подходам, - констатирует Министр. Украина, к сожалению, является страной-донором медицинских кадров, особенно это касается пограничных регионов.

Низкий уровень заработной платы, отсутствие надлежащих социально-бытовых условий, несовершенная инфраструктура населенных пунктов приводит к оттоку кадров .

Укомплектованность врачами в учреждениях системы Минздрава составляет 80,3%, а дефицит врачебных кадров составляет почти 48 тысяч. Анализ, проведенный Минздравом, засвидетельствовал и ряд других проблем. Так, обратило на себя внимание увеличения за определенный период количества штатных должностей врачей почти на 5 тыс., что при уменьшении количества населения является нелогичным. Однако на начало года 280 фельдшерско-акушерских пунктов не было укомплектовано ни одним физическим лицом. И это следствие неудовлетворительной работы на местах. Наиболее затруднительная ситуация в областях: Одесской - 35 фельдшерско-акушерских пунктов не укомплектованы, Луганской - 24, Житомирской - 24, Херсонской - 22.

Сложная кадровая ситуация в высших медицинских учебных заведениях. Из года в год сохраняется негативная тенденция к одряхлению кадров, оттока научных работников из аспирантуры. Растет возрастнойразрыв - старшее поколение научных работников исчерпало свои возможности, а заменить некем.

Одним из путей решения кадровой проблемы есть использование потенциала контрактного приема в высшие медицинские учебные заведениям. Вопрос не только в постоянном мониторинге Минздравом Украины относительно трудоустройства в государственные заведения здравоохранения врачей, которые учились за средства юридических и физических лиц, но и предоставлении возможности учиться за средства государственного бюджета при условии успешной учебы и отработки не менее, чем 3-5 лет в заведениях здравоохранения, в первую очередь в сельской местности .

Министерство здравоохранения Украины уже имеет Правительственное решение относительно предоставления возможности учиться с 1 сентября этого года за бюджетные средства 500 студентам-контрактникам последнего года учеба.

В этом году очень важным вопросом является обеспечение качественного и прозрачного приема в высшие медицинские учебные заведениям за результатами сертификатов внешнего независимого оценивания. В Министерстве работает оперативный штаб "Вступительная кампания 2008 года", состоялись ряд совещаний совместно с Министерством образования Украины. План государственного заказа в этом году, определенный постановлением Кабинета Министров Украины на уровне 4,4 тысяч бюджетных мест.

В августе в Винницком медицинском университете состоится выездное совещание Министерства здравоохранения Украины, которое подведет итоги вступительной кампании 2008 года.

В завершение Коллегии Василий Князевич отметил, что разработанные Министерством нормативные документы и изменения к законодательству лишь закладывают фундаменты для деятельности отрасли. Минздрав планирует уже в сентябре 2008 года представить на рассмотрение Кабинета министров Украины комплексную программу изменений в медицинской отрасли. Эта программа определит путь развития медицины и конкретные мероприятия всех ветвей власти на много лет вперед, которые позволят совместными усилиями возродить запущенную отрасль здравоохранения.