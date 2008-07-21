10 перекусов, которые не принесут вреда фигуре

Ниже мы будем говорить о вкусных и главное полезных перекусах, которые не принесут вреда твоей фигуре. Дело в том, что каждый из этих перекусов содержит всего 100 калорий и множество полезных свойств. Перекус 1. Банан. Этот потрясающе вкусный фрукт является источником «гормона счастья» серотонина и фосфора, который помогает думать.

Кроме того, аромат банана помогает подавить аппетит.

Перекус 2. 3морковки, заправленных маслом. Такой перекус обогатит твой организм легко усваиваемым каротином, который полезен при близорукости и акне.

Употребление этого легкого блюда, сделает твою кожу чистой, волосы блестящими, а зрение острым.

Перекус 3. 10 оливок. В оливках содержатся жирные кислоты, которые снижают уровень холестерина. С помощью этого перекуса можно бороться с дряблой кожей и лишним весом.

Перекус 4. 2 квадратика черного шоколада. Мало того, что в шоколаде содержится все тот же «гормон счастья», так еще и антиоксиданты, которые заставят работать в полную силу твою иммунную систему.

Перекус 5. Зерновой хлебец с лососем. Этот бутерброд быстро придаст сил и энергии для новых свершений. Кроме того, съев такой бутерброд, ты получишь протеин и полезные «медленные» углеводы.

Перекус 6. Тарелка супа-пюре из брокколи. В брокколи содержится магний, который стимулирует деятельность мозга и нормализует работу нервной системы.

Такой супчик просто незаменим во время рабочего аврала.

Перекус 7. 1 печеная картошка. В печеном картофеле содержатся регуляторы обмена веществ, которые помогут снизить уровень холестерина и похудеть. С помощью этого перекуса ты нормализуешь свое пищеварение.

Перекус 8.13 несоленых орешков миндаля. В этих вкусных орешках содержится большое количество витамина В, кальция и полезных жиров. Кроме того, миндаль отлично тонизирует, поэтому ты будешь бодрой в течение всего дня.

Перекус 9. Горсть малины. В этой вкусной ягоде содержится огромное количество ацетилсалициловой кислоты. Поэтому, простуда тебе не страшна!

Перекус 10. 11 свежих огурчиков и 1 столовая ложка хумуса (пюре из турецкого гороха). Из такого перекуса ты получишь оптимальное количество протеина, кальция и цинка, а твои ногти будут идеально здоровыми и крепкими.

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