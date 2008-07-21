Британским врачам будут доплачивать за спасенные жизни
09:35, 21 июля 2008Страна
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Подобная система вводится впервые
Хирурги Государственной службы здравоохранения Великобритании будут получать премии, размер которых будет зависеть от числа спасенных жизней. Подобная система выплат в зависимости от успехов хирургов на операционном столе, вводится в стране впервые.
Ведущие хирурги, в свою очередь, отмечают, что после введения этой схемы начисления зарплаты врачи будут стараться не брать пациентов высокой степени риска, а также проводить сложные операции.
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