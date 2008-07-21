Британским врачам будут доплачивать за спасенные жизни

Хирурги Государственной службы здравоохранения Великобритании будут получать премии, размер которых будет зависеть от числа спасенных жизней. Подобная система выплат в зависимости от успехов хирургов на операционном столе, вводится в стране впервые.

Ведущие хирурги, в свою очередь, отмечают, что после введения этой схемы начисления зарплаты врачи будут стараться не брать пациентов высокой степени риска, а также проводить сложные операции.

last24.info