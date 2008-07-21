В ЕС предлагают запретить продажу табака до 2025 года

С инициативой запретить до 2025 года в странах Евросоюза табак и продажу табачных изделий выступила группа депутатов Европарламента. Как заявила ее представитель - депутат от Ирландии Эврил Дойл, данная цель является не только досягаемой, но и вполне реальной.

«Мы хотим установить период в 15 лет, по окончании которого табак будет объявлен «вне закона», - его нельзя будет ни перевозить, ни продавать на территории Евросоюза», - подчеркнула она в интервью, опубликованном в понедельник рядом европейских изданий.

При этом Дойл отметила, что за время, что остался, необходимо провести «широкую разъяснительную работу» среди граждан ЕС о вреде табака.

В свою очередь комиссар по вопросам здравоохранения Еврокомиссии Андрулла Вассилиу заявила, что со следующего сентября вопрос о возможном запрещении табака в Евросоюзе будет обсуждаться как в рамках Еврокомиссии, так и министрами здравоохранения стран - членов ЕС

gpu.ua