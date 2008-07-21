Рыба, грецкие орехи и киви улучшают работу мозга

Сбалансированная диета может не только поддержать наше тело в хорошей форме, но и защитить мозг от расстройств психики и умственной дисфункции. Медики Университета Калифорнии (США) советуют для улучшения познавательных способностей и предотвращения мозгового старения и повреждения регулярно потреблять продукты, содержащие жирную кислоту омега-3.

Омега-3 найдена в рыбе (особенно в лососе), грецких орехах и киви и обладает свойствами совершенствовать память и навыки изучения и бороться с депрессией, перепадами настроения и серьёзными психическими заболеваниями типа шизофрении и слабоумия.

Как объясняют неврологи, синапсы в мозге соединяют нейроны и обеспечивают критические мозговые функции – изучение и память.

Омега-3 поддерживает синапсическую пластичность и затрагивает работу нескольких молекул, важных для нормальной функции мозга. Диетический дефицит этой жирной кислоты связан с увеличенным риском для психических отклонений, включая дефицит внимания, дислексию, слабоумие, хроническую депрессию и шизофрению, говорят врачи.

В то же время было доказано, что дети 6-12 лет, увеличившие потребление рыбы и орехов, улучшили учебную успеваемость, не имели поведенческих проблем и быстрее обучались чтению и правописанию. Важно получать жирную кислоту омегу-3 через естественные продукты, а не при помощи витаминных добавок, подчеркивают клиницисты.

Лосось изобилует кислотой DHA, подвидом омеги-3, уменьшающей окислительное напряжение и совершенствующей работу синапса в клеточных мембранах мозга. Рекомендуется есть лосось три раза в неделю. Суррогатная пища и фаст-фуд наоборот отрицательно сказываются на мозговых синапсах, причиняя вред молекулам мозга, которые ответственны за изучение и память.

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