В Украине с начала года от пожаров погибли 623 человека

С начала года в Украине произошло более 15 тыс. пожаров, погибли 623 человека.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель директора Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации - начальник управления организации пожарно-спасательных работ, службы и подготовки подразделений оперативно-спасательной службы гражданской защиты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Петр Коротинский.

"По оперативным данным, с начала 2016 года на территории Украины возникло 15 тыс. 318 пожаров, в том числе 7 тыс. 965 возникло в жилом секторе, 447 пожаров произошло на производстве, 815 пожаров возникло на транспорте", - отметил Коротинский.

При этом он отметил, что во время пожаров погибли 623 человека.

Специалисты ГСЧС спасли 560 человек и 5 тыс. 770 зданий.

Читайте такжеВо Львовской области во время пожара в общежитии пострадали 19 человек"В природных экосистемах Украины с начала года произошло 2 тыс. 693 пожара, общая площадь этих пожаров составляет 2 тыс. 700 га. Основная масса случаев - горение на открытом участке местности. Это 2 тыс. 648 пожаров на общей площади 2 тыс. 685 га", - сказал Коротинский.

По его словам, основная причина этих пожаров - выжигание сухой растительности, в том числе во время проведения сельскохозяйственных работ и несоблюдение населением мер пожарной безопасности во время пребывания в лесных массивах и на торфяниках.

Больше всего пожаров произошло в Ивано-Франковской области - 491, в Киевской области - 370, в Днепропетровской области - 267.