Кому нельзя ехать в санаторий?

Общими противопоказаниями, совершенно исключающими направление больных на курортное лечение, являются:

1. Все заболевания в острой стадии, острые инфекционные заболевания в стадии обострения и осложненные острыми гнойными процессами.

2. Все венерические заболевания в острой или заразной форме.

3. Психические заболевания. Все формы наркомании и хронический алкоголизм.

4. Все болезни крови, в острой стадии и а стадии обострения.

5. Кахексия (истощение) любого происхождения.

6. Злокачественные новообразования (онкологические болезни).

7. Часто повторяющиеся и обильные кровотечения различ-ного происхождения.

8. Беременность во все сроки при наличии акушерской патологии и нормальная беременность, начиная с 26 недель.

9. Все формы туберкулеза активной стадии (такие боль-ные направляются в специальные санатории).