Кому нельзя ехать в санаторий?
Общие противопоказания
Общими противопоказаниями, совершенно исключающими направление больных на курортное лечение, являются:
1. Все заболевания в острой стадии, острые инфекционные заболевания в стадии обострения и осложненные острыми гнойными процессами.
2. Все венерические заболевания в острой или заразной форме.
3. Психические заболевания. Все формы наркомании и хронический алкоголизм.
4. Все болезни крови, в острой стадии и а стадии обострения.
5. Кахексия (истощение) любого происхождения.
6. Злокачественные новообразования (онкологические болезни).
7. Часто повторяющиеся и обильные кровотечения различ-ного происхождения.
8. Беременность во все сроки при наличии акушерской патологии и нормальная беременность, начиная с 26 недель.
9. Все формы туберкулеза активной стадии (такие боль-ные направляются в специальные санатории).