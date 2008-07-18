Рак желудка и как его избежать

Ежегодно в мире регистрируется около 800 тысяч новых случаев. Рак желудка – это злокачественная опухоль, которая развивается на слизистой оболочке желудка. Чаще всего от этого заболевания страдают люди старше пятидесяти лет, чаще всего мужчины. Медики рекомендуют регулярно проходить медицинские обследования, чтобы была возможность выявить болезнь на ранней стадии. Наиболее высокий показатель диагностирования на ранней стадии рака желудка наблюдается в Японии.

К причинам рака желудка можно отнести следующие:

1. Особенности питания: снижение потребления витамина С, преобладание в рационе мучной пищи, недостаток в ежедневном меню овощей и фруктов, повышенное употребление сильно прожаренной и копченой пищи, консервированной пищи, животных жиров.

2. Спровоцировать развитие рака желудка может курение, чрезмерное употребление алкоголя, а также употребление алкогольных напитков натощак.

3. Причиной развития злокачественной опухоли желудка может также стать повышенное поступление с пищей нитратов, нитритов, а также нитрозаминов.

4. Инфекционный фактор. Защититься от этого страшного недуга можно, употребляя в пищу большое количество фруктов и овощей, содержащих большое количество токоферола, аскорбиновой кислоты, бета-каротина, а также неспецифических сорбентов. Хорошим помощником является и зеленый чай. Медики также отмечают, что следует отказаться от употребления консервированных продуктов. Вместо консервации рекомендовано использовать замораживание. Употребление замороженных продуктов вместо консервированных помогает существенно снизить риск развития рака желудка из-за отсутствия консервантов, а также снижения количества канцерогенов.

www.gen.su