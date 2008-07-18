Похудение без диет

15:38, 18 июля 2008
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Это вполне реально

Похудеть без диет вполне реально, необходимо только немного изменить свою жизнь. Придерживаясь правил, о которых мы будет говорить ниже, ты сможешь, не отказывая себе ни в чем, прийти в ту форму, о которой раньше ты только мечтала. И это совсем не сложно!

Правило 1. Фантазируй.

Представь себе, какой ты будешь, когда похудеешь. Представленный тобой человек – это твой идеал, к которому необходимо стремиться. Иногда представляй себе, как твой идеальный двойник ходит по магазинам и приобретает очень красивые вещи, знакомится с мужчинами и т.д. Такие фантазии будут мощным мысленным стимулом, который поможет тебе избавиться от лишних килограммов.

Правило 2. Составь свою программу питания. Принимай пищу не менее четырех раз в день. При этом, на завтрак съедай 20% дневного рациона, на второй завтрак – 30%, на обед – 40%, а на ужин – 10%. При этом, твое меню должно преимущественно состоять из зерновых, овощей и молочных продуктов. Последний прием пищи должен быть не позднее, чем за полтора-два часа до сна. Старайся придерживаться маложирного режима питания. Это поможет избавиться от полутора-двух килограммов за месяц.

Правило 3. Если тебе хочется чего-нибудь съесть только из-за того, что скучно, грустно или одиноко, то развлеки себя чем-нибудь более безопасным, например, посмотри комедию.

Кстати, пятнадцать минут смеха в день помогают за год избавиться от двух килограммов жира.

Правило 4. Не любишь тренироваться в спортзале? Займись танцами! Танцуй не менее тридцати-сорока минут три раза в неделю.

Правило 5. Всегда высыпайся. Если организм не получает достаточного отдыха, то ему труднее контролировать вес, повышается потребность организма в углеводах, накапливается жир. Спать необходимо не менее семи-восьми часов в сутки.

Ложиться и просыпаться необходимо в одно и то же время, а перед отходом ко сну нельзя есть и смотреть телевизор.

Правило 6. Выбирай посуду зеленых и синих тонов, так как она снижает аппетит.

Кроме того, диаметр тарелки не должен быть большим. Доказано, что чем меньше тарелка, тем меньше мы едим.

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