На Львовщине с пищевым отравлением госпитализировано 41 человека

Во Львовской области в г. Стрый с пищевым отравлением госпитализирован 41 человек, в том числе 28 детей. Об этом сообщил представитель ГУ МЧС Украины во Львовской области. По его словам, все пострадавшие доставлены в инфекционное отделение Стрыйской центральной городской больницы с диагнозом острая кишечная инфекция. 13 июля госпитализировано 4 детей, 14 июля – 10 человек (в том числе 4 детей), 15 июля – 17 человек (в том числе 15 детей), 16 июля – 5 человек (в том числе 5 детей).

Сейчас продолжается эпидемиологическое расследование по установлению причин отравления. По предварительным данным, люди отравились продуктами, которые хранили в домашних условиях с нарушением температурного режима.

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