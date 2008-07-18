Пристрастие беременных к орехам вызывает астму у новорожденных

Оказывается, у тех детей, чьи матери ежедневно ели орехи во время вынашивания плода, риск развития астмы вырастает на 50%. Такой вывод был сделан на основе результатов восьмилетнего исследования 4000 женщин и их детей.

Какие именно факторы во время беременности или в первые несколько лет жизни ребенка вызывают возникновение астмы, ученые пока не могут сказать точно. Зачастую от астмы страдают несколько членов одной семьи, поэтому медики предполагают, что заболевание имеет наследственный характер. Однако условия окружающей среды тоже играют большую роль в развитии этого недуга.

Группа специалистов под руководством Саскии Уиллерс из Университета Утрехта сравнила тех женщин, которые во время беременности ели орехи ежедневно, и тех, кто потреблял эти плоды изредка. Анализ показал, что у отпрысков женщин из первой группы риск развития одышки и симптомов астмы в целом возрастал на 40%-60% в сравнении с детьми респонденток из второй группы.

Исследователи также изучили, какой эффект оказывают разные виды орехов, включая арахис, который, с точки зрения ботаников, не является настоящим орехом. Как и ожидалось, именно арахис оказался наиболее аллергенным. По словам Уиллерс, арахисовая аллергия часто связана с развитием у детей анафилактического шока и, в отличие от других видов аллергии, редко проходит с возрастом.

В ходе работ обнаружилось еще и то, что меньше рискуют заболеть астмой дети тех мам, которые в течение беременности ели больше фруктов. Впрочем, исследователи отмечают, что в этой группе женщин большое влияние на здоровье малышей могли оказать и другие аспекты здорового образа жизни.

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