Вакцина против ВИЧ-инфекции показала обратный эффект

Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США принял решение резко сократить масштаб клинических испытаний одной из перспективных вакцин против ВИЧ-инфекции. Причиной такого решения стал недостаток данных о взаимодействии подобных препаратов с иммунной системой пациента.

Вакцина, о которой идет речь, была разработана консорциумом государственных научно-исследовательских учреждений США PAVE (Партнерство по оценке вакцин против ВИЧ/СПИДа). По принципу действия препарат близок к вакцине компании Merck, испытания которой были досрочно приостановлены в прошлом году. Предварительные результаты этих испытаний свидетельствовали о том, что вакцина Merck не только не снижает, но и, возможно, увеличивает риск заражения ВИЧ.

В обеих вакцинах в качестве вектора используется ослабленный аденовирус 5 типа. В ходе прошлогодних испытаний статистически значимое увеличение числа новых случаев ВИЧ-инфекции было зафиксировано в подгруппе обрезанных и вакцинированных участников, у которых до вакцинации были обнаружены антитела к этому аденовирусу. Причины этого явления до настоящего времени остаются неизвестными.

Задачей испытаний вакцины PAVE была оценка способности препарата снижать скорость размножения вируса в организме ВИЧ-инфицированных пациентов. К испытаниям планировалось привлечь 8,5 тысяч участников, а объем их финансирования достигал 145 миллионов долларов. Теперь количество участников будет сокращено до 2,4 тысяч человек, причем к участию в испытаниях будут допущены лишь необрезанные мужчины гомосексуальной ориентации, у которых отсутствуют антитела к аденовирусу 5 типа. Финансирование исследования будет сокращено до 63 миллионов долларов.

По словам директора Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фоци (Anthony Fauci), существующий уровень знаний о взаимодействии вакцины PAVE и других подобных препаратов с иммунной системой пациентов делает неоправданным более масштабные испытания. «Для начала необходимо показать, что вакцина работает, и способна снижать вирусную нагрузку. Только после этого возможно более масштабное исследование, которое подтвердит связь этого явления с конкретным иммунным ответом».- заявил Фоци.

medportal.ru