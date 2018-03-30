Страхи и фобии украинцев

95% всего населения земного шара подвержены всяческим страхам и фобиям. Это и неудивительно, потому как страх исполняет порой очень полезную роль – он не позволяет творить нам глупости, угрожающие здоровью и психике. Оказывается, страх служит своеобразным тормозом, контролером, ведь без страха не сработает инстинкт самосохранения. Можно даже говорить о том, что для нормального психического развития личности наличие страха необходимо.Но когда страх перерастает в фобию? Когда естественный инстинкт самозащиты и самосохранения вытворяет с нашей психикой такое, о чем и подумать страшно? Спросите себя – часто ли я чувствую страх? Чего я боюсь? Боязнь ли это или, возможно, опасения, осторожность? Как мое тело реагирует на страх? А может, какие-то мои страхи уже стали фобией? Столько вопросов, а ответы получить непросто. Для начала – неплохо бы иметь представление о том, «who is who».

Какие "глаза" у страха?

Страх – это негативная острая эмоция, которая может возникнуть в обстановке реальной угрозы индивиду (такое определение дает словарь психологических терминов). Вполне естественно, нам хочется, чтобы эта не слишком приятная эмоция исчезла, потому мы стараемся как можно быстрее покинуть угрожающую нам чем-то обстановку. А вот угрозу мы можем чувствовать в разных ситуациях. Для кого-то это – выступление перед аудиторией, для кого-то – гонка на мотоцикле, для иных – езда в лифте с незнакомцем. Все эти страхи несложно объяснить с точки зрения логики.

Большинство из нас подвержено страхам, и это – естественно. Скажем, родительский страх, страх перед негативной оценкой, осуждением общества, страх за свою жизнь. Эти страхи настолько естественны, что человек им неподвластный выглядит, по меньшей мере, странно. Вот как вы отнесетесь к маме, которая не испугается, увидев, что ребенок ее играет рядом с дорогой, а на него несется машина? Как мы оценим человека, которому совершенно наплевать на то, что подумают и скажут о нем другие? Нам известно, что есть люди, безрассудно играющие со смертью, они ходят по лезвию ножа, попадают в угрожающие им ситуации. Неужели они совершенно не боятся за свою жизнь? Есть и такие, а есть просто игроки – адреналин в крови для них важнее целостности их физической оболочки.

Отдельно вспомним о таких обычных, даже повседневных страхах, как боязнь потерять работу, деньги, власть, страх остаться одиноким, невостребованным, выглядеть глупцом, потерять лицо. Нам предлагают сменить работу, а мы боимся, сомневаемся. «Неизвестно, как там платить будут, а вдруг не коллектив – а сплошь земноводные?» Или произошла семейная ссора, любимый человек ушел, хлопнув дверью – ну с кем не бывает? Но грызет червячок – а вдруг не вернется? И что же тогда делать, как жить?

«Есть немало средств для того, чтобы эффективно бороться со страхом, так сказать, в домашних условиях, – утверждает Юлия Борисова, психолог. – Это даже обычные дыхательные упражнения, они дают возможность расслабиться, а потому и посмотреть на свой страх со стороны. Часто мы, волнуясь о чем-то, представляем себе именно негативное развитие событий (не вернется, не возьмут, не дадут и т.д.) и «чтобы быть готовым», мысленно рассматриваем разные варианты неудач. Но можно придумать себе 100 вариантов проблем – а случится 101-ый, и мы будем к нему неподготовлены. Поэтому лучше сознательно сосредоточиться, представить себе самые сложные, ужасные, страшные варианты развития событий, и понять – да ведь из них тоже найдется выход. А после смело и с удовольствием рассматривать многочисленные позитивные возможности и варианты.

Но лучший способ побороть страх – посмеяться над ним. Скажем, вы боитесь своего начальника – вам не хочется лишний раз попадаться ему на глаза. Вы с ужасом думаете о том, что встретите его в коридоре, а уж о том, что он вам устроит выволочку – и помыслить невозможно, сразу бросает в дрожь, пот, одолевает паника. А представьте – встретили вы начальника. Ужасно, да. Но вот он – не в привычном выглаженном костюмчике, а в балетной пачке и при этом с веночком из перышек на голове, как балерины в «Лебедином озере». Да еще и не разговаривает, а поет. Все слова пропевает оперным голосом. Сложился образ? Попробуйте вообразить это все еще и на фоне «соответствующей» музыки, хотя бы, из «Бременских музыкантов» про бяки-буки. Неужели вы его еще боитесь? Нет, страх не исчез совсем, но, повторив это упражнение несколько раз, вы заметите, что начальник уже не внушает вам ужас».

А сколько страхов у наших детей! В чулане живет Бабай, в лесу – баба Яга, а в темноте – обязательно что-то подстерегает. Огонь – плохой, он обжигает. Нож – трогать нельзя, а то порежешься. Машина – чудовище, она может переехать. Грустно, но большинство страхов в детях порождают родители. Для малышей все вокруг – чистый лист, и именно родители дают всему вокруг оценку. Вот это плохо, это – хорошо. Это – страшно, ты должен бояться, опасаться. Или еще – не ответишь у доски (напишешь с ошибками, не решишь пример) – другие дети над тобой будут смеяться. Страшное дело!

«Родители, желая ребенку добра, иногда растят в нем страхи, а потом их еще и удобряют, – продолжает Юлия Борисова. – Часто родителям проще запугать ребенка, чем занять его чем-то интересным и при этом безопасным. Проще задавить любопытство (а правильнее сказать – любознательность) в зародыше, чем уследить за всеми детскими «исследованиями». Думаю, мамам это знакомо – легче сказать, мол, солнышко, спички детям – не игрушка, чем объяснять, почему же, собственно, играть с ними не стоит. Ведь детям – попробуй объясни! Это нужно запастись терпением и приготовиться к немалому количеству «почему». Кстати, детские страхи (которые позже становятся страхами взрослых людей) появляются еще и по-другому. Например, гуляет мамочка с ребятенком. И тут в маму на лету врезалась муха. Муха-то сама по себе совершенно нестрашная, но от неожиданности мама вздрогнула, а то и вскрикнула, и забыла тут же. А ребенок сделал свои выводы и тоже забыл. Но потом он растет и отчего-то боится насекомых».

Девятнадцатилетняя Алена Никоненко с детства с опаской относится к собакам. Трехлетнюю малышку напугала крупная дворняжка. Ребенок не понял, что собачка – в общем-то, была настроена доброжелательно и собиралась, скажем, лизнуть дите в щеку. Нет, девочка увидела огромные зубы и открытую пасть, готовую проглотить ее целиком. Вот и остался страх – и перед огромным лабрадором, и перед безобидной шавкой (кстати, именно маленькие собаки, согласно исследованиям, самые агрессивные). «В принципе, этот страх мне не слишком мешает, – говорит девушка. – Я знаю, что я никогда не заведу собаку в качестве домашнего животного, стараюсь обходить своры собак стороной, не могу умиляться на выставках собак. При этом я не цепенею, не бледнею, не теряю контроль над собой. Я осознаю, что мой страх собаки чуют и отвечают на него лаем».

Специалисты говорят, что в подобных случаях человек сам может решить, нужно ли ему избавляться, освобождаться от страха. Такую боязнь несложно исправить при помощи близкого человека, желающего помочь, а лучше – психолога или психиатра. Но важно, конечно, желание. Если оно отсутствует, то и смысла побеждать страх – нет.

Однако часто бывает, что страх лишает нас дара речи, мы плохо соображаем, как нам действовать, не в состоянии понять, что сделать, чтобы освободиться от оцепенения. Уместно ли говорить о том, что это нормальная реакция, с которой вполне можно мириться? Нет уж. Ты видишь, что на тебя летит кирпич, и не можешь отойти в сторону. В приятной летней водичке тебя за ногу хватает… нет, не водяной, банальная судорога, и вместо того, чтобы делать то, чему тебя учили с детства, ты обреченно думаешь: «конец». Да какой там, ты даже думать ни о чем в эту секунду не можешь, потому что – паника. Это уже не просто страх, это уже фобия, дамы и господа. Кто-то скажет – да в чем же разница? Ведь это слова синонимы. Не совсем.

У каждого свои фобии

Слово «фобия» – от греческого phobos. Означает оно страх, нетерпимость, боязнь. Вроде бы ничего нового, да? А нет. Фобия – это психическое расстройство, при котором человек непроизвольно испытывает болезненный страх, вынуждающий его избегать относительно безопасных ситуаций или объектов. При этом страдающий фобией отлично понимает бессмысленность своей боязни.

Возможно, он даже пытается бороться с фобией (редкий, впрочем, случай). Так, человек, боящийся закрытого пространства (клаустрофобия), спускается в пещеру или ездит в лифте, бросая вызов фобии.

К сожалению, иногда борьба заканчивается печально. Вообще же фобики (люди, которых держит в плену страх) могут бояться кого, чего и когда угодно. Надо заметить, они еще и испытывают при этом не слишком приятные ощущения физически. Это могут быть скачки давления, повышенное потоотделение, обмороки, астматические припадки и даже сердечные приступы, что связано с адреналиновой активностью. Как известно, переизбыток адреналина влияет на сердце, дыхательную, гормональную системы. Иными словами, приятного мало. Только представим, смотрит человек на книгу, и охватывает его при этом паника, кажется ему, что из книги на него смотрят глаза. И тогда – обходит все книги фобик десятой дорогой. А разве их обойдешь, когда там – телефонный справочник, тут – словарик, а вот и энциклопедии в ряд стоят. Или боязнь змей. Казалось бы, что тут удивительного – кто же их не боится-то? Разве только дядечка, который, рекорда ради, с коброй целуется. Но ведь бояться можно по-разному. Один – старается не попадаться змеям на пути и ни за что не поедет на сафари. Другой – в каждом толстом проводе видит змею. От безобидного ужика бежит, как от огня, а во сне ощущает, как на него со всех сторон бросаются анаконды. Может, читать о таких нелепостях и смешно, но как с этим жить?

Статистика свидетельствует, что наиболее распространенная фобия – социофобия (это и боязнь публичных выступлений, и боязнь принимать пищу при людях, боязнь высказывать свое мнение – как бы не засмеяли). При социофобии люди боятся представителей противоположного пола, они опасаются разговоров по телефону, стараются ограничить свои контакты с обществом и внешним миром. Довольно часто встречается также агорафобия (боязнь не только открытых пространств, но и наличия скоплений людей, боязнь выходить из дома и входить в магазины, страх перед толпой).

«С тех пор, как проблему фобий стали изучать, их появляется все больше, исследователи постоянно фиксируют что-то новое, – рассказывает Дарья Федоренко, психолог, – сначала говорили о 500 разных фобиях, после – уже о 1000. С каждым годом их количество увеличивается, ведь появляется все больше предметов и явлений, которых можно бояться. Как возникают фобии? Они ведь рождаются не из каждого страха, а только в случае, когда человек предпринимает неудачную попытку бегства. И срабатывает рефлекс – вы бежите от чего-то ужасного, и вот стоит в этот момент связать свой страх с чем-то конкретным, у вас появится фобия. Однозначно можно говорить о том, что если страх человек чаще всего пытается преодолеть, сам с собой споря, подключая разум, то фобия - ощущение пассивное и при этом иррациональное: фобист избегает неприятных ситуаций, но при этом не стремится избавиться от своего навязчивого состояния. Возможно, в глубине души это стояние ему приятно именно тем, что не нужно преодолевать страх, а можно за своей фобией спрятаться. Ну конечно, куда как легче близко не подходить к самолету (аэрофобия), не говоря уже о том, чтобы летать на нем, падать в обморок при виде этого монстра и вообще вести себя неадекватно, а не попытаться преодолеть свой страх. Кстати, страх полетов на самолете вполне может быть и рациональным, оправданным – например, если человек перед этим смотрел впечатляющую передачу об авиакатастрофах. В таких случаях, он побеспокоится о надежности самолета. Но фобия – это совсем другое. Важно осознать, что фобия – это страх, который абсолютно не обоснован и не нужен для выживания, страх бесполезный и беспощадный».

А ведь каких только фобий не бывает! Впрочем, хорошо, что лишь единицы из нас подвержены наиболее экзотичным из них. Ацерофобия - боязнь кислого. При этом фобики избегают кислого вкуса (то есть, кислых яблок, лимонов, уксуса, кефира), представьте – они же лишают себя такой части вкусных и полезных продуктов! А в ресторанах (если они туда ходят) ведут себя, по меньшей мере, странно. Еще одна вкусовая, даже антиалкогольная фобия – ойнофобия (боязнь вина). При этом можно не бояться виски, джина, водки и иже с ними. В общем, бой – самому полезному из горячительных напитков. А представьте только, что с ойнофобиком случится, если вино выльют ему, скажем, на голову, в знак протеста против фобии? Весьма выгодно прикрываться гамофобией (гаметофобией) – боязнью женитьбы, брака. «Знаешь, дорогуша, боюсь, кольца на палец от меня ты так и не дождешься. Понимаешь ли, я болен. Все очень серьезно – гамофобия. А к психиатру с этим как-то стыдно». Из того же ряда венстрафобия – боязнь красивых женщин. Уж лучше пусть лягушка, чем царевна. И плевать на то, что красота вообще-то позитивно влияет на объективную действительность и даже, возможно, спасет мир. У страха ведь глаза велики. А некоторые боятся, да нет, не глаз, волос (гипертрихофобия). Хорошо, если человек при этом от природы лыс и гладок, как младенец? А если нет? Мучительные процедуры электро- или восковой эпиляции не только для фобика, но и для все семьи. А кто же эпилировать будет? Тоже совершенно безволосый человек!

Дарья Федоренко убеждена: «С фобиком трудно быть рядом. Именно потому на лечении настаивают чаще всего родные человека, подверженного фобии. Довольно эффективно лечение экспозицией. Человек должен посмотреть в лицо своему страху. При этом – пусть с фобиком будет рядом тот, кому он доверяет. Сначала можно смотреть на изображение объекта, вызывающего страх, и постепенно, шаг за шагом – дойти до того, что фобия –яйца веденного не стоит. И без нее настолько приятнее жить! Главное при этом – не торопиться и не нервничать, если что-то не получается сразу. От любой фобии можно избавиться, важно только – по-настоящему этого захотеть».

Евгения Устинова

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