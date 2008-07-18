Князевич посетит с рабочим визитом Одесскую область

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава, в 12.00 в помещении Одесской областной государственной администрации Василий Князевич совместно с Министром по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Василием Кучеренко примут участие в заседании выездной Межведомственной комиссии по вопросам выполнения Общегосударственной программы "Питьевая вода Украины" на 2006-2020 гг. В совещании примут участие депутаты областного совета и руководители облгосадминистрации, мэры городов Одесской области, руководители предприятий водоснабжения, представители общественных организаций. Запланирован выезд на объекты водоснабжения и к лаборатории проверки качества питьевой воды.

О 14.30 состоится пресс-конференция двух министров, где представители СМИ получат ответы на вопросы относительно доступа населения к качественной питьевой воде в контексте реформы жилищно-коммунального хозяйства Украины.

Аккредитация журналистов проходит в пресс-службе Одесской облгосадминистрации на протяжении 17 июля за тел.: 776-15-27; 8-097-281-03-93.

По завершении пресс-конференции Василий Князевич примет участие в выездном совещании по вопросу выполнения мероприятий реализации Государственной программы предотвращения и лечения сердечно-сосудистых и сосудисто-мозговых заболеваний на 2006-2010 годы: создания и функционирования трех региональных кардиохирургических центров (Донецк, Львов, Одесса).