В Харькове - вспышка педикулеза

За 6 месяцев 2008 года рост заболеваемости педикулезом в Харькове составил 82% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила главный санитарный врач Харькова Татьяна Колпакова. Основная масса заболеваний приходится на учащихся общеобразовательных школ. Зафиксировано более ста случаев.

Как основную причину распространения заболевания главный санитарный врач отмечает нехватку контроля за состоянием учащихся в харьковских школах.

«В детских садах таких случаев крайне мало, — говорит Татьяна Колпакова, — поскольку там существует жесткий контроль. В школах контроль снижен. Проверки учащихся могут проводиться только в начале учебной четверти».

Вторая причина — отсутствие надлежащего ухода за детьми в некоторых семьях, недостаточная санитарная культура населения — и взрослых, и детей.

«Дети нередко обмениваются шапками, одеждой, — рассказывает Татьяна Колпакова, — таким образом заболевание может быстро распространиться в узком детском коллективе, в классе. Это тоже свидетельствует о недостатках воспитательной и разъяснительной работы в учебных заведениях».

dozor.in.ua