Спите правильно

Человек в течение жизни тратит на сон несколько десятков лет. Согласитесь, что жертвовать таким количеством времени как-то не хочется. Оказывается, что если соблюдать несколько простых правил, то время сна можно сократить без ущерба для здоровья.

Правило 1. Обязательно ежедневно выделяйте хотя бы пятнадцать минут на занятия физкультурой, делайте упражнения затрагивающие группы мышц спины, ног и живота. Это позволит вам сократить время сна на час-полтора. Кроме того, это поможет вам снять усталость, которая накапливается у жителей городов.

Правило 2. Старайтесь спать в проветриваемом помещении или на свежем воздухе.

Летом оставляйте открытым на всю ночь или окно или балконную дверь.

Зимой, перед тем как идти спать, комнату следует в течение длительного времени проветривать.

Правило 3. Если есть возможность, то приобретите подушку и матрац, набитые соломой или конским волосом.

Правило 4. Не следует ложиться спать на полный желудок. Между последним приемом пищи и отходом ко сну должно пройти не менее пяти часов.

Правило 5. Откажитесь от «волевого сна». Когда проснулись, сразу вставайте с постели, так как нежиться в постели – это непозволительная роскошь и зачастую дурная привычка.

Правило 6. Если, проснувшись утром, вы чувствуете себя вяло, то примите прохладный приятный душ, а еще лучше облиться холодной водой.

Правило 7. Ведите активный образ жизни. Подмечено, что активные люди нуждаются в меньшем количестве времени на сон, но при этом всегда бодры и энергичны.

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