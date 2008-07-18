После празднования крестин 10 человек попали в больницу
10:05, 18 июля 2008Страна
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Диагноз - острая кишечная инфекция
Во Львовской области в период с 15 по 17 июля в инфекционное отделение Новояворовской районной больницы с диагнозом острая кишечная инфекция госпитализированы 10 человек, из них 4 детей (жители с. Середкевичи Яворовского района), после празднования крестин в частном жилом доме.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.
Специалистами районной СЭС осуществляются профилактические и дезинфекционные мероприятия. Ситуация находится под контролем Главного управления МЧС во Львовской области.
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