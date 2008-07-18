Как правильно выбрать солнцезащитные очки?

Большинство из нас в летнее время предпочитают носить солнцезащитные очки, и это правильно. Но, при их покупке следует быть предельно внимательными. Офтальмологи не рекомендуют носить постоянно очки сине-фиолетовой гаммы, так как хрусталик глаза синие цвета «недолюбливает». Если же ваши очки именно такого цвета, то ими следует пользоваться не очень часто и не надолго. Оптимальным цветом для глаз являются оттенки серого цвета.

По мнению врачей, от градиента глаза утомляются быстрее. По этой причине, если у вас уже присутствуют отклонения в зрении, то для повседневной носки лучше приобрести очки с равномерным затемнением линз, а градиент можно оставить для особых случаев. Не стоит приобретать и очки слишком маленького размера, так как они являются плохим помощником в защите от солнца.

Обязательно обратите внимание на то, нет ли на линзах неровностей или царапин, не давят ли они на переносицу, не жмут ли дужки. Следует помнить и о том, что лучшими защитными функциями от солнца обладают очки со стеклянными линзами, так же они более прочны и устойчивы к механическим повреждениям и не искажают контуров предметов. Но, при всех своих положительных сторонах, она являются более хрупкими, поэтому их не следует носить детям, чтобы избежать травмирования глаз.

Лучшей альтернативой стеклянным линзам являются линзы, изготовленные из качественного пластика со специальными добавками и покрытиями для защиты от ультрафиолетовых лучей. Такие очки являются более легкими и практичными.

Чтобы сохранить хорошее зрение очень важно уделять внимание правильному питанию. Одним из самых популярных средств для сохранения зрения является такая ягода, как черника. Помимо этого для глаз очень полезны все ягоды, фрукты, овощи красно-оранжеквого цвета, зеленый лук, петрушка, щавель, капуста, зеленый горошек, кукуруза, гречка, печень, яйца, мед.

Очень полезно употреблять морковь, хотя бы в течение месяца каждое утро выпивайте по стакану свежевыжатого морковного сока. Раз в году проводите для глаз витаминное лечение, в большей степени глаза предпочитают витамины А, С, Е и группы В.