Из-за конфликта на Донбассе голодают 1,5 миллиона человек - ООН

Из них около 300 тысяч испытывают жесткую нехватку продовольствия и нуждаются в немедленной помощи, говорится в сообщении организации, пишет ВВС.

"Два года насилия, обстрелов и страха отразились на тысячах людей восточной Украины. Конфликт продолжается, и мы должны срочно им помочь", - заявил представитель ВПП Джанкарло Стоппони.

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В первом полугодии организация планирует предоставить ежемесячную продуктовую помощь 270 тысячам людей, которые больше всего в ней нуждаются.

В ВПП говорят, что с ноября 2014 года помогли около полумиллиона человек. 370 тысяч из них получали ежемесячные продуктовые наборы.

Наиболее остро проблема продовольствия стоит в неподконтрольных правительству районах Луганской области и у линии разграничения, утверждают в организации.