О пользе солнечных ванн

Сейчас очень многое говорить о вреде солнечных лучей. Так то оно так, но вот избегать «купания в лучах» все же не стоит. Если принимать солнечные ванны, соблюдая все меры предосторожности, то ваше тело приобретет не только нежный загар, но и молодость. Ученые доказали, что любители солнечных ванн выглядят на целых 5 лет моложе своих ровесников, отказывающих себе в этом удовольствии.

Дело в том, что солнце питает наш организм витамином D. Если же человек не принимает солнечных ванн и не получает необходимого количества этого витамина с пищей, то наносит своим генам серьезный вред, что в свою очередь ведет к ряду серьезных заболеваний и преждевременному старению. Ученые подсчитали, что у каждого третьего человека наблюдается недостаток витамина D.

Принимать солнечные ванны необходимо в положении лежа, голова обязательно должна быть защищена головным убором, а глаза солнцезащитными очками. Некоторые специалисты утверждают, что загорать не следует сразу после еды или натощак. Следует также отметить, что проводить на солнце можно не более 2 часов.

Если у вас нет возможности понежиться на солнышке, то получайте витамин D с пищей. Большое количество этого витамина содержится в яйцах, рыбе, хлопьях из злаков, витаминизированном молоке.

Кроме того, ученые доказали, что с помощью солнца можно улучшить кровообращение внутренних органов, так как во время приема солнечных ванн лучи через рецепторы кожи попадают во внутренние органы.

www.gen.su