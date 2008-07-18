Подверженность ВИЧ-инфекции обусловлена особым геном

Ген, который развился у человека для борьбы с малярией, увеличивает вероятность заражения ВИЧ-инфекцией.

Как выяснилось в результате исследований, проведенных американскими и британскими учеными, риска заражения виручом иммунодефицита человека, который может вести к заболеванию СПИДом, возрастает в таких случаях на 40%.

Чаще всего разновидность гена, отвечающего за защиту организма от малярии, присутствует в ДНК выходцев с африканского континента.

Как полагают ученые, именно этот ген мешает организму бороться с вирусом ВИЧ на ранней стадии развития заболевания.

При этом ученые выяснили, что наличие этого гена позволяет людям дольше прожить уже после заражения ВИЧ-инфекцией.

Различия в распространении СПИДа ученые часто объясняли разницей в социальном положении и половой жизни людей, живущих в разных странах. При этом, однако, всегда существовали предположения, что виной тому могут быть и причины, связанные с генами определенных общин или народов.

Исследование проводили ученые Университетского колледжа Лондона и Техасского университета.

Ген, помогающий в борьбе с малярией

Выяснилось, что примерно у 90% африканцев есть вариант гена, отвечающий за поддержание в организме хемокинов, которые, в свою очередь, помогают защитить организм от вирусов.

Точное происхождение этого гена неизвестно, но ученые полагают, что он развился в ответ на частые эпидемии малярии с целью защиты организма.

В исследовании, которое продолжалось 25 лет, принимали участие зараженные ВИЧ американцы с различными этническими корнями.

Ученые подсчитали, что, приняв во внимание разницу в социальном и материальном положении, у людей с африканскими корнями - и, следовательно, с особым геном - риск заразиться вирусом ВИЧ на 40% больше.

Если бы в организме африканцев не было этого гена, то число зараженных ВИЧ в субэкваториальной Африке было бы меньше на 11%.

В этом регионе с вирусом ВИЧ живет около 24,5 млн. человек; ежегодно от СПИДа здесь умирают 2 млн. человек.

Эпидемию СПИДа считают мировой катастрофой

Однако ген, увеличивающий, по мнению ученых, риск заражения ВИЧ, в то же время помогает людям прожить дольше.

Исследователи установили, что люди с "антималярийным" геном после заражения ВИЧ-инфекцией живут в среднем на два года дольше чем те, у кого этого гена нет.

news.bbc.co.uk