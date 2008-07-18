Жизнь без депрессии – это реально

Многие скажут, что прожить без депрессии при современно ритме жизни просто невозможно. На самом это вполне реально, но для того чтобы эта болезнь обошла вас стороной, вам потребуется соблюдать ряд правил. Каких? Об этом мы поговорим ниже.

Правило 1. Прислушивайтесь к себе.

Возьмите за правило прислушиваться к своим желаниям и ощущениям. Вполне возможно, что вам хочется что-нибудь особенное съесть, куда-нибудь сходить, выспаться, наконец. Уступайте своим желаниям по мере возможности.

Правило 2. Не бойтесь просить помощи у своих друзе и близких. Для них это может быть совсем нетрудным, а вам станет гораздо легче.

Правило 3. Не надевайте масок.

Ведите себя естественно, будьте такой, какая вы есть. Играть чужую роль очень утомительно.

Правило 4. Ловите позитив.

Внушите себе, что в каждом событии есть что-нибудь хорошее, выискивайте даже в ссорах, конфликтах и плохих событиях что-нибудь хорошее для вас.

Правило 5. Научитесь любить себя и людей. Просмотрите свой фотоальбом или домашнее видео. Это занятие наверняка заставит вас улыбнуться.

Правило 6. Что бы с вами не приключилось, никогда не опускайте руки.

Помните, отчаяние почти всегда ведет к депрессии.

Правило 7. Планируйте свой день, неделю, месяц, год. Ставьте цели и достигайте их.

Правило 8. Самосовершенствуйтесь. Например, научитесь плавать или кататься на коньках, а можете начать изучать книги по философии. Что больше нравится.

Главное, что при освоении новой для вас деятельности, вы повышаете свою самооценку и прогоняете прочь депрессию.

Правило 9. Правильно питайтесь.

Правило 10. Все прописанные вам препараты следует принимать в необходимых дозировках и в необходимое время.

Правило 11. Создавайте вокруг себя уют.

Вам должно быть хорошо и комфортно как на рабочем месте, так и дома.

Правило 12. Старайтесь высыпаться.