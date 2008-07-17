Закарпатье должно стать примером развития семейного воспитания детей-сирот

Министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО считает, что Закарпатская область должна стать примером самого активного развития семейных форм воспитания детей-сирот.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта, такое мнение Ю.ПАВЛЕНКО выразил сегодня во время открытия Детского дома семейного типа в Виноградове Закарпатской области.

“Все украинские дети должны получить полноценную семью. Это должно стать политикой каждого губернатора, каждого сельского председателя”, - сказал Ю.ПАВЛЕНКО.

По его мнению, Закарпатская область может стать первым регионом, где не будет детей-сирот, воспитывающихся в интернатных учреждениях. “Это тот регион, который может стать примером самого активного развития и роста семейных форм воспитания”, - добавил он.

В детский дом семейного типа будет устроено 6 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. В данный момент новая семья детского дома насчитывает четырех членов семьи: мать-воспитатель, 33-летняя Любовь ТОКАРЬ, и трое родных братьев Михаил, Василий и Ярослав – соответственно 1997, 1999 и 2006 года рождения.

Ю.ПАВЛЕНКО поздравил новую большую семью – трех братьев, нашедших новую семью, и маму-воспитательницу, на которую возложена большая ответственность за будущее этих детей. “Чрезвычайно важным является тот факт, что была сохранена семейность – братьев не разлучили. Они будут здесь расти вместе, помогать друг другу на протяжении всей жизни”, - считает он.

За средства, собранные во время проведения благотворительной акции “Каждому ребенку – семью”, для детского дома семейного типа приобретена мебель, ковровые изделия и покрывала. В доме есть три спальных комнаты, гостиная, игровая комната, комната для занятий, кухня и др.

Справка УНИАН. Сейчас в Закарпатской области зарегистрированы 1833 ребенка-сироты и ребенка, лишенных родительской опеки, из них 1537 - охвачены семейными формами воспитания. В том числе под опекой/заботой находятся и проживают в семьях граждан 1344 ребенка, 204 ребенка воспитываются в детских домах семейного типа и приемных семьях. 296 детей пока что воспитываются в интернатном учреждении.

В Украине в 2008 году количество детей, которые воспитываются в интернатах, сократилось до 20 тысяч с 28 тысяч в 2007 году.