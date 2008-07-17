Главный санврач Донетчины: растет заболеваемость дифтерией

Главный санитарный врач Донецкой области Виктор ДЕНИСЕНКО отмечает рост в 3,5 раза заболеваемости дифтерией за первое полугодие и призывает население региона к иммунизации.

По его словам, в области отмечается ухудшение эпидемической ситуации по дифтерии - за 6 месяцев текущего года зарегистрировано 7 случаев заболевания (против двух в прошлом году) и 8 носителей токсигенных штаммов (против двух в прошлом году).

"Особенно неблагополучная ситуация сложилась в городе Макеевка, где за 6 месяцев зарегистрировано 5 случаев заболевания и 5 носителей токсигенного штамма, - сообщил В.ДЕНИСЕНКО. - Причем один из заболевших - непривитый пятилетний ребенок – случай заболевания закончился летально".

Он особо отметил, что прививка является самым эффективным средством профилактики подобных инфекций.

"К сожалению, вследствие увеличения числа отказов от прививок, показатели охвата иммунизацией как взрослых, так и детей в области ухудшились", - заключил главный санврач.