Ягоды черники от всех болезней

Диетологи уважают эти ягоды и рекомендуют ежедневно съедать их хотя бы полстакана как больным, так и здоровым людям. Ведь считают, что черника очищает организм и омолаживает, а к тому же имеет в своем составе такие вещества (правда, они еще не хорошо изучены), которые способны предотвращать новообразования.

Поэтому, потребляя чернику, мы пополняем организм углеводами (это глюкоза, фруктоза, сахароза, пектин), органическими кислотами, витаминами С, группы В, каротином, дубильными веществами (до 12%). Относительно содержания минеральных веществ можно сказать, что они из ряда самых нужных человеку (калий, кальций, сера, медь, хром и тому подобное). Марганца в чернике больше, чем в других ягодах (а это — поддержка сердца и нервной системы). Много железа, которое легко усваивается, потому что поступает вместе с аскорбиновой кислотой и другими «друзьями» этого микроэлемента.

Свежие ягоды рекомендуют есть в случае анемии, нарушения обмена веществ (подагра, ревматизм, желчно- и мочекаменная болезнь), желтухи, гепатита, водянки, уретрита, ночного недержания мочи, цистита, болезней сердца, ларингита

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