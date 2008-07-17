Что лучше утоляет жажду в летнюю жару?

Когда столбик термометра подбирается к отметке тридцать, мысли о еде посещают ближе к ночи, в то время как жажда напоминает о себе постоянно. И бутылочка живительной влаги под рукой превращается в предмет первой необходимости. Но чем на самом деле наполнена эта бутылочка, приобретенная в ближайшем ларьке?

Производители бутилированной воды любят рисовать горы и луга на этикетках, присовокуплять к этому определения "экологически чистая", "целебная" и рекомендации НИИ. Граждане пребывают в уверенности, что пьют почти что из горного родника. Хотя реально наслаждаются водопроводной водой, отфильтрованной и оптимизированной по составу.

Как понять, чем в действительности утоляешь жажду? Для начала перестать любую прозрачную жидкость без ярко выраженного вкуса называть минералкой. Есть минеральная вода. Есть питьевая вода. И как гласит Кодекс алиментариус, главный пищевой стандарт ООН, "природная минеральная вода, безусловно, отличается от обычной питьевой".

"Питьевая" — не синоним "плохая": здесь нужно разбирать отдельно каждый случай. Но минеральная вода — благородный напиток. Она родом из естественного источника или пробуренных скважин. К ней не применяются методы, изменяющие ее первоначальные свойства.

Сбор происходит в условиях, гарантирующих ее микробиологическую чистоту и стабильный химический состав. Чем меньше операций с дарами природы, тем лучше. .

У производителей питьевой воды совсем иные поводы для гордости. Они ратуют за искусственную чистоту. То есть сначала они подвергают исходную жидкость тщательной чистке, а потом уже могут заново насытить ее минералами. И приблизить таким образом по степени солености к минералке.

Среди минеральных вод различают: столовую (минерализация не более 1 г/л), лечебно-столовую (минерализация от 1 г/л до 10 г/л), лечебную (минерализацией 10-15г/л). С лечебно-столовой и лечебной водами нужно быть аккуратным. Обычно внутрь принимают не больше двух стаканов в день. Идеальный вариант — пить курсами под наблюдением врача. Тогда целительные свойства минеральной воды можно ощутить в полной мере.

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