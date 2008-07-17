Потепление климата вызывает аллергию

Сотрудники Всемирной Организации Здравоохранения предоставили статистику, отражающую, какое количество людей сейчас страдает от различных аллергических реакций. Было установлено, что за последние 30 лет подобные заболевания стали самыми распространёнными. Причиной тому является глобальное потепление климата.

Согласно данным исследователей, с аллергией сейчас рождается каждый третий ребёнок в Европе, а бронхиальной астмой болен каждый десятый. Наиболее часто встречающимися возбудителями считаются шерсть животных, лекарственные препараты, домашняя пыль и цветения растений.

Эксперты считают, что одной из причин столь стремительного развития аллергии являются изменения климата. Дело в том, что в больших городах подобный недуг распространён больше всего. Это связано с неблагоприятным состоянием окружающей среды.

last24.info