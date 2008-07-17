Найдена ”ахиллесова пята” ВИЧ-инфекции

Университет Техаса (University of Texas Medical School at Houston) сообщил, что его ученым, вероятно, удалось обнаружить уязвимое место вируса ВИЧ/СПИД. Если это открытие будет подтверждено, то появится реальная возможность создания лекарства от ныне неизлечимой "чумы 20 века".

Как удалось выяснить ученым, в вирусе ВИЧ/СПИД содержится белок, известный под названием gp120.

Этот белок играет ключевую роль в деятельности вируса - с его помощью он прикрепляется к клеткам организма, что, в перспективе, и приводит к заболеванию СПИДом. В обычных условиях организм способен вырабатывать антитела, которые уничтожают болезнетворные вирусы.

Однако в случае со СПИДом, этот вариант не срабатывает, поскольку вирус постоянно мутирует. Именно по этой причине создание вакцины против СПИДа пока невозможно. Однако одна часть вируса - а именно gp120 - не меняется никогда. Авторы исследования пришли к выводу, что, если удастся нанести удар по gp120, то вирус потеряет силу и будет неспособен вызывать СПИД.

Ныне в лабораториях Университет Техаса испытываются особые антитела (абзимы), которые, как предполагается, смогут адресно атаковать gp120. Предварительные тесты показали, что после использования абзимов (в отличие от иных антител, используемых при борьбе со СПИДом) вирус навсегда теряет опасность. Для подтверждения эффективности этой методики лечения требуются клинические испытания.

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