Держите свое давление ”в руках”

Измеряли ли вы свое артериальное давление? Если тонометр показал вам 120/80 мм рт. ст. - можете считать себя счастливцем, потому что это - норма. Оптимальным считают давление, ниже этих показателей, а если уже около 135/85 - это сигнал, что в жизни нужно что-то менять: скажем, избавиться от вредных привычек, употреблять более здоровую пищу, чаще гулять на свежем воздухе, заняться спортом... К этим и других рекомендаций врачей нужно относиться крайне серьезно, потому что это - шанс для вашего давления нормироваться. После отметки 140/90 человека автоматически относят в список больных артериальной гипертензией.

Сердце и мозг - "под прицелом"

Артериальная гипертензия - это синдром повышения артериального давления. Эта болезнь коварна тем, что человек может вообще ее не чувствовать, потому что специфических симптомов повышения давления не существует. У кого-то - болит голова (чаще всего - в затылочном участке), шумит в ушах, кто-то чувствует тошноту или головокружение, кое-кто чувствует себя нормально, а давление у него в это время "зашкаливает". Часто единственным симптомом артериальной гипертензии является только повышение артериального давления, и чтобы обнаружить болезнь, достаточно измерить давление. В то время, когда человек не чувствует дискомфорта, важнейшие органы его организма (их называют "органами-мишенями") - головной мозг, сердце, почки - как под дулом пистолета. В любой момент может случиться инсульт или инфаркт - наивысшие планки, которые "берет" артериальное давление.

Смертность от сердечнососудистых заболеваний занимает первенство в мире, в Украине этот показатель составляет 62,5% общей смертности. Раньше считали, что повышение давления, гипертония - это проблема пенсионеров. Но все чаще это касается молодых людей работоспособного возраста, которые иногда даже не подозревают, что у них высокое давление, и впервые о нем узнают тогда, когда происходит гипертонический криз или даже инсульт. Молодежь не привыкла измерять давление. Старшие люди, которые следят за своим давлением, также не все знают, что им уже нужно употреблять медикаменты. Потому что раньше кардиологи определяли нормальное артериальное давление для человека, добавив 100 к его возрасту. Таким образом, определяли норму давления. До сих пор кое-кто из 60-летних считает, что "верхнее" (систолическое) давление 160 - для них норма.

Недавно ВОЗ утвердила четкую градацию давления, по которой нормальным считается давление 120/80 для людей любого возраста, в том числе преклонного. Оптимальным - ниже этого показателя, однако не намного. При показателях 135/85 нужно идти к врачу, 140/90 - диагностируют артериальную гипертензию первой степени. К тому же у старших людей бывает, что "верхнее" давление повышается, а "нижнее" - ниже нормы, скажем, 160/60 - люди думают, что это нормально, и не обращаются к врачам. А такое давление требует лечения, особенно в старшем возрасте, когда сосуды уже потеряли эластичность, и любой натиск артериального давления может повлечь инсульт или инфаркт.

Болезнь жителей больших городов

Еще одной ошибкой людей является то, что препараты для снижения давления принимают только тогда, когда давление повысилось, и перестают принимать, когда становится легче или покупают доступные всем препараты для снижения давления, руководствуясь советом соседки или провизора в аптеке. Неправильно леченая артериальная гипертензия может повлечь осложнение. Только врач может определить препарат, который не только снизит давление, но и улучшит общую ситуацию, вызванную артериальной гипертензией. Нужно считаться с возрастом человека и сопутствующими заболеваниями. Существуют факторы риска, которые приводят к артериальной гипертензии. Это, в первую очередь, наследственность: если кто-то из родителей имел гипертонию, инсульт, инфаркт, в семье были случаи внезапной сердечной смерти. К факторам риска принадлежит и возраст человека - чем старше, тем больше риск гипертонии. Также - лишний вес, частые стрессы и переутомление, сидячий образ жизни, неправильное питание, вредные привычки, сахарный диабет. Важно своевременно обнаружить склонность к повышению давления и систематически употреблять лекарства, чтобы достичь его целевых уровней, при которых можно избежать осложнений. Важно своевременно откорректировать свой жизненный ритм, образ жизни, питание, избавиться от вредных привычек, отказаться от кофе, чтобы предотвратить инсульт или инфаркт. Для этого нужно с 18-летнего возраста (если раньше не было показаний) начать измерять свое давление. Чаще всего повышенное давление касается жителей больших городов: в селах люди имеют физическую нагрузку, переживают меньше стрессов. А каждый четвертый житель Киева болеет артериальной гипертензией.

С ростом систолического артериального давления от 115 мм на каждые 20 мм рт. ст. общая смертность растет вдвое. Для диастолического давления зависимость имеет аналогичный характер: начиная с 75 мм рт. ст. она растет на каждые 10 мм рт. ст. и повышает уровень смертности в два раза.

Снижение уровня артериального давления на 2 мм рт. ст. уменьшает риск смерти на 7-10%. Поэтому нужно пытаться держать свое давление в норме или хотя бы постоянно его контролировать.

В Украине 23 миллиона людей страдающих от нарушения системы кровообращения (свыше 60% взрослого населения), из них свыше 10 миллионов - больных артериальной гипертензией.

Вылечить артериальную гипертензию невозможно. Однако, придерживаясь здорового образа жизни и принимая эффективные лекарства, можно контролировать артериальное давление и не допустить развития осложнений.

С 50% умерших внезапно от инсультов, половина не знала о том, что у них было повышенное артериальное давление.

Если давление высокое:

* ежедневно употребляйте не менее как 400 г овощей и 300 г фруктов;

* исключите с рациона острые приправы, соления и блюда, насыщенные животными жирами, сладкие и мучные изделия;

* введите в питание полноценные белки - сыр, мясо, рыбу, углеводы, богатые клетчаткой, жиры, которые содержат полиненасыщенныеі жирные кислоты - подсолнечное или кукурузное масло;

* готовя еду, отдавайте преимущество варке и запеканию;

* обогатите организм кальцием (молоко, сыр, йогурт, нежирные молочные продукты, рыба и морепродукты), магнием (гречиха, пшено, овес, горох, подсолнух, петрушка, хрен, тыква, картофель, свекла), калием (абрикосы, курага, изюмины, чернослив, черная смородина, редька).

Чтобы давление не поднималось:

* избегайте психоэмоциональных и физических перегрузок в профессиональной работе и быту;

* отрегулируйте свой режим труда и отдыха, чтобы не допускать переутомления и истощения;

* откажитесь от вредных привычек (курение, злоупотребление алкоголем);

* не допускайте избыточной массы тела;

* необходимы динамические нагрузки невысокой интенсивности до 3-5 раз в неделю на протяжении 30-45 минут. Это могут быть прогулки пешком, плавание, езда на велосипеде, катание на лыжах, работа в саду или в огороде.

Лечение артериальной гипертонии немедикаментозным способом

В наше время артериальной гипертензией страдает 20-30% взрослого населения. С возрастом это число увеличивается и достигает 50-65% у людей от 65 лет. Среди всех форм артериальной гипертензии на частицу мягкой и умеренной приходится около 70-80%, в других случаях наблюдают выраженную артериальную гипертензию.

Чтобы зафиксировать повышенное артериальное давление достаточно несколько раз зафиксировать повышенные цифры давления полученные в разное время в спокойной обстановке при условии что пациент в это время не принимал средства для снижения давления. В случае нарушения последнего условия, это может привести к повышению артериального давления: после приема кофе на 11/5 мм рт. ст., алкоголя - на 8/8 мм рт. ст., после курения - на 6/5 мм рт. ст., при переполненном мочевом пузыре - на 15/10 мм рт. ст., при отсутствии опоры для руки - на 7/11 мм рт. ст.

Основной целью лечения артериальной гипертензии является предотвращение последствий этого патологического состояния. Большинство больных нуждаются в пожизненной гипотензивной терапии, но для начала целесообразно провести наблюдение за давлением пациента на протяжении 4-6 месяцев, чтобы приблизительно знать, насколько возможно спонтанное снижение давления, за исключением случаев, когда необходимо немедленное медикаментозное лечение.

Немедикаментозное лечение являет собой кардинальное изменение образа жизни человека.

Основными мерами немедикаментозного влияния при артериальной гипертензии является:

* Диета

* снижение избыточной массы тела

* достаточная физическая активность

* отказ от вредных привычек

Приблизительно у 40-60% пациентов с начальной стадией артериальной гипертензии при еще относительно невысоких цифрах давления удается добиться его снижения только с помощью немедикаментозного лечения.

Специально для больных с повышенным давлением была разработана специальная диета №10, что состоит с:

* ограничение поваренной соли до 6-8 г/сутки (3-4 г в продуктах и 3-4 г добавляется в пищу)

* свободной жидкости до 1,2 л (включая супы, кисели и т.д.)

* животных жиров, с заменой их на растительные

* включение в рацион продуктов, обогащенных клеточными оболочками (овощи, фрукты, злаки)

* витаминами

* ионами калия, кальция, магния.

Энергетическая ценность не должна превышать 2600 ккал/сутки. Подобной диеты желательно придерживаться всем, кто страдает артериальной гипертензией. Дополнительные трудности возникают у пациентов с избыточной массой тела. Как правило, люди больные гипертонией, страдают ожирением. В случае если вес человека начинает превышать 15% от идеального, то появляется намного больше шансов возникновения ишемической болезни сердца, диабета, атеросклероза сосудов на фоне повышенного артериального давления. Считается, что уменьшение избыточной массы тела на 1 кг ведет к снижению давления в среднем на 2 мм рт. ст. Для того, чтобы уменьшить вес, необходимо употреблять меньше энергии, чем тратит организм. Похудеть можно тремя способами:

* сократить количество употребляемой пищи

* увеличить физическую активность

* соединить вместе эти 2 способа.

Нужно сделать так, чтобы организм тратил больше энергии, чем он получает с едой.

Для полного человека, потребность энергии достигает 2000 ккал в день, даже достаточно щадящая диета в 1500 ккал приведет к уменьшению энергии на 500 ккал в день, а это уже 450 г веса. Еще Гиппократ говорили: "Лекарства должно быть едой, а еда лекарствами". Придерживаясь этого правила, при выборе диеты необходимо учитывать индивидуальные особенности организма, образ жизни, режим труда и отдыха.

Еще как метод немедикаментозной терапии гипертензии способствует и достаточная физическая активность циклического типа, а при отсутствии противопоказаний может способствовать и для нормализации артериального давления. Например, бег рысцой на протяжении 30 минут способствует сжиганию 300 ккал или 40 г веса, плавание - 175 ккал за 30 минут, катание на коньках - 200 ккал за 30 мин. Но самым простым и доступным способом, как оказалось, является обычная ходьба, поскольку она улучшает кровообращение, стимулирует работу сердца и легких, расслабляет суставы и помогает похудеть.

Учеными из Америки во время пробного теста было доказано, что повторные динамические нагрузки на организм вызывают снижение артериального давления независимо от того теряется вес, или нет.

Трудовая экспертиза и санаторно-курортное лечение. При гиперкинетическом гипертоническом кризе (ГК) /первого типа/ больной освобождается от работы на 5-7 дней, ему назначают коечный режим и медикаментозную терапию. В этих случаях на ранней стадии ГБ гипертонические кризисы бывают 1-2-4 раза в год, протекают легко, быстро лечатся гипотензивными средствами.

Временная потеря работоспособности на 7-10 дней наступает при гипокнетическом ГК /второго типа/ на II стадии ГБ. Если диагностируют тяжелый ГК с острыми переходными нарушениями мозгового кровообращения, то пребывание на больничном увеличивается до 3-4 недель. При ГБ III стадии работоспособность может быть сохранена только в специально созданных условиях. При ГК больные ГБ І и II стадии работоспособны с учетом особенностей профессиональной деятельности.

Таким образом, временная потеря работоспособности у больных ГБ наступает при ГК, появлении острой коронарной недостаточности, возникновении приступов сердечной астмы и острых нарушений мозгового кровообращения.

В случае необходимости проведения клинико-экспертного диагноза следует указывать стадию ГБ, особенности течения болезни, высоту и стабильность AД, характер и частоту ГК, наличие таких осложнений, как ИБС, хроническая почечная недостаточность, нарушение мозгового кровообращения. Необходимо иметь детальное описание состояния глазного дна / геморагии, плазморагии, дистрофии/. Определенное значение имеет характер профессии, условия труда. При ИБС заболеванием следует считать болезнь сердца. Без симптомов тяжелой сердечной недостаточности работоспособность определяется состоянием мозгового кровообращения, в таких случаях доминирующая роль в экспертизе принадлежит невропатологу.

Больным ГБ І стадии необходимо санаторно-курортное лечение на бальнеологических и климатических курортах, а также в местных кардиологических санаториях. Люди со II стадией ГБ без осложнений могут быть направлены на климатические курорты или в местные кардиологические санатории. Климатические курорты показаны больным ГБ I или II стадии без нарушений сердечного ритма. На санаторно-курортном лечении используют бальнеотерапию / углекислые, родоновые, серные ванны/, ЛФК, дозированные физические нагрузки. При ГБ III стадии санаторно-курортное лечение противопоказано. Больных с кризисным течением заболевания не стоит направлять на приморские курорты в горячие месяцы года.

Для больных ГБ оптимальные сроки для санаторного лечения в кардиологических санаториях Южного берега Крыма - это апрель-май В Украине климатические кардиологические санатории размещены в Одессе, Ворзеле, Конче-Заспе, Карпатах, Немирове, Любене Большом, Славянске. Местные кардиологические санатории лучше размещать в пригородной лесной зоне.

Профилактические меры по артериальной гипертензии

Средняя продолжительность жизни мужчин, проживающих в Украине, составляет 73 года, женщин - 61 год. Этот показатель в странах Европы должен составлять не меньше 75 лет.

Основной класс заболевания, которое определяет уровень смертности, - это болезнь органов кровообращения. Ведущее место в структуре заболеваний системы кровообращения среди населения Украины принадлежат: ишемической болезни сердца (ИБС) и артериальной гипертензии (АГ).

Артериальная гипертензия - одно из самых распространенных хронических заболеваний человека. По определению Комитета экспертов ВОЗ - это повышенное артериальное давление. По статистическим данным Министерства здравоохранения в Украине, зарегистрировано свыше 10 млн. человек с артериальной гипертензией, то есть 25% взрослого населения. Однако все еще сохраняются определенные разногласия между данными официальной статистики и результатами эпидемиологических исследований относительно количества больных с повышенным артериальным давлением в Украине.

Так, данные исследования, проведенного институтом кардиологии им. Стрежеска, доказывают, что повышенное давление есть почти у 44% взрослого населения.

По возрасту показатель распространенности АД среди работоспособного населения Украины составляет: среди женщин - 34,7%, среди мужчин - 33,4%.

Среди лиц с повышенным АД знают о наличии заболевания - 43,9% сельских и 85,1% городских жителей, лечатся соответственно 12,4% и 61,2%, эффективность лечения составляет 8,2% и 20,5%. Следовательно, ситуация относительно контроля АД не удовлетворительная, как среди сельского населения, так и среди городского, однако в сельской местности она крайне неблагоприятна.

Возникновение и протекание АГ тесно связано с такими факторами:

* Возраст. Существует позитивная зависимость между АД и возрастом. В целом уровень диастолического АД повышается до 55 лет, потом изменяется мало. Систолическое АД постоянно растет с возрастом.

* Пол. АД и распространенность среди женщин молодого и среднего возраста немного меньше, чем среди мужчин. Позже зависимость меняется вплоть до реверсии.

* Наследственность. Обнаружена тесная корреляция между АД ближайших родственников (родители, братья, сестры).

* Масса тела. Избыточная масса ассоциируется с 2-6 разовым повышением риска возникновения артериальной гипертензии.

* Курение. Никотин резко повышает АД. Эффект каждой сигареты длится до 30 минут. Уже на 1-й минуте после ее выкуривания систолическое АД повышается на 15 мм.рт.ст., а на 4-й - на 25 мм.рт.ст. При одинаковых уровнях АД мозговой инсульт у курящих людей возникает в 2-3 раза чаще, чем у тех, кто не курит.

* Употребление алкоголя (как острое, так и хроническое) прямо коррелирует с уровнем АД. Частота АГ наименьшая среди лиц, которые употребляют алкоголь в отдельных случаях, постепенно растет в зависимости от увеличения ежедневного количества употребляемых алкогольных напитков.

* Социально-экономический статус. В странах постпереходного периода отмечается обратная связь между АД и уровнем образования, доходов и профессиональным статусом.

* Физическая активность. У лиц, которые ведут малоподвижный образ жизни, риск возникновения АГ на 20-25% выше, чем у физически активных. Физические нагрузки во время выполнения профессиональных обязанностей способствуют повышению АД, а физическая активность в часы досуга - наоборот.

Профилактические меры по артериальной гипертензии направлены на внедрение здорового образа жизни и коррекцию обнаруженных факторов риска. Они предусматривают:

1. Уменьшение массы тела при ее избытке.

2. Ограничение употребления кухонной соли.

3. Уменьшение употребления насыщенных жиров, сладостей и холестерина.

4. Ограничение употребления алкогольных напитков.

5. Отказ от курения.

6. Повышение физической активности в часы досуга.

7. Психоэмоциональная разгрузка и релактация.

По данным ВОЗ, профилактика направленная на смену образа жизни, является универсальной "вакциной" против артериальной гипертензии.

Подготовила Инна Куригина