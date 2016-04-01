Украинских детей будут вакцинировать против полиомиелита бивалентной живой вакциной

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Согласно документу, план мероприятий включает пункт об изъятии тривалентной оральной полиомиелитной вакцины, где, в частности, указано, что живую оральную вакцину для профилактики полиомиелита (ОПВ) следует прекратить использовать и удалить из холодовой цепи в подчиненных учреждениях здравоохранения, срок исполнения - 18.04.2016. Утилизация всего количества этой вакцины должно состояться до 13.05.2016.

Читайте такжеВОЗ и ЮНИСЕФ призывают продолжать вакцинировать украинских детей против полиомиелита

Вторым пунктом Плана мероприятий является обеспечение перехода на бивалентную оральную полиомиелитную вакцину, которая включает следующие подпункты: сбор потребности регионов в бивалентной живой оральной вакцине для профилактики полиомиелита (ОПВ) на 2016 год, согласно Календаря профилактических прививок; обеспечение потребности в бы ОПС на 2016 год в ЮНИСЕФ; завершения процедуры государственной регистрации вакцины бы ОПС и проведения контроля соответствия показателям качества; проведение тематических семинаров по переходу с использования тривалентной на бивалентную живую оральную вакцину для профилактики полиомиелита в Украине.