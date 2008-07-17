Малярию удастся победить?

Специалистам удалось понять, как зараженным вирусом эритроцитам (красным кровяным тельцам) удается прикрепляться к стенкам кровеносных сосудов, избегая попадания в селезенку, где они будут уничтожены.

Для такого прикрепления клетки используют комбинацию из восьми белков, тем самым лишая иммунную систему человека избавиться от зараженных эритроцитов.

По словам ученых, если удалить хотя бы один из этих белков - путем приема лекарств или вакцинации, - то в итоге это не позволит вирусу вызвать заболевание.

Малярия - это заболевание, которое можно предотвратить и вылечить.

Однако при отсутствии должного лечения оно может привести к смерти.

Ежегодно от малярии в мире умирают более миллиона человек. Большинство из них - маленькие дети в африканских странах, расположенных к югу от Сахары.

news.bbc.co.uk