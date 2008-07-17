Семерка самых опасных летом продуктов

Недобрая традиция: зимой гриппуем, летом – маемся желудком. Простуда и пищевое отравление – самые массовые заболевания в Украине. По статистике ВОЗ, каждый из нас в течение жизни около 20–30 раз болел из-за несвежей еды.

1.Пирожные с кремом

С рук на рынке ничего не берем. Но, может, перекусить печеньем, купленным на рынке? Правда, в нем прослойка крема, а продаются сладости из открытых коробок на солнцепеке...

По словам доцента кафедры инфекционных болезней Национального медицинского университета им. Богомольца Игоря Анастасия, в сливочные и заварные кремы могут попасть стафилококки. Занести инфекцию может и продавец, ведь стафилоккоки живут на слизистых, на местах ссадин и гнойничков, у каждого второго из нас. Но если при температуре до +5 это единичные бактерии, которые наш иммунитет легко одолеет, в более теплой атмосфере они размножаются. Если на улице под 30 градусов, идет активное выделение токсинов и ультрабыстрое «прибавление в семействе». Одна бактерия может произвести более миллиона себе подобных за три часа. А если продукт был на солнце, покупать его ни в коем случае нельзя.

2. Салаты

В кулинарии салаты должны хранится только в холодильнике. Бактериолог Светлана Демина утверждает, что в салатах, заправленных сметаной или майонезом и хранившихся без соблюдения норм гигиены, может жить целый букет микроорганизмов: кишечная палочка, стафилоккоки, даже сальмонеллез. А выделяемые ними яды настолько действенны, что могут спровоцировать токсический шок. Согласно санитарным нормам, срок хранения таких салатов в холодильнике не более часа. Покупая такой продукт, надо убедиться, что он достаточно охлажден.

Если в витрине температура не ниже 8-10 градусов тепла, она не защищает от опасности. Частая ошибка: доедать салаты, которые весь вечер постояли на столе. Дома вы, в гостях или на фуршете – оливье, попробованное вами в начале трапезы, через час может превратиться в отраву. Кстати, подогревать вчерашнюю еду скорее вредно – усиливается рост бактерий. Поэтому – только кипятить.

3. Беляши, шаурма, шашлыки

Специалист отдела гигиены питания СЭС Подольского района Елена Новикова на днях проверяла два пункта шаурмы возле площади Шевченко. Разрешения СЭС у предпринимателей нет, равно как и воды, канализации, холодильника. Насчет антисанитарии все понятно. В эту же группу уличной еды можно отнести и квас из бочек. Мало кто знает, что на бочку у предпринимателя должен быть санитарный паспорт. Часто покупают уже просроченную, заржавевшую тару. В ней даже хороший квас может стать прибежищем вредных микроорганизмов.

4. Молочные продукты

Многие думают: кефир – не прокиснет, если его на ночь оставить на столе. А в мороженом бактерии должны были вымерзнуть. Но нет, большинство просто «замерли». А в тепле бурно оживают.

Как объяснила главный столичный диетолог Валентина Мисник, летом надо быть осторожными и с кисломолочными продуктами, и с творожными массами, молодой брынзой, многими видами сыров. При покупке они должны быть холодными, а дома храниться на верхней полке холодильника. Особое внимание всем блюдам, куда добавлены эти ингредиенты. Молочные каши, кефирная окрошка, пюре при комнатной температуре «сдаются врагу» одними из первых.

5. Мясо (чаще – курятина)

Мясо куплено в супермаркете, сразу отправлено в холодильник, разделано на отдельной доске, а все равно – в желудке революция...

В 80% случаев в таком продукте есть микроорганизмы, которым нельзя дать размножиться. Возможно, в холодильнике мясо капало на свежие овощи, расположенные ниже, предполагает заведующая эпидемиологическим отделом СЭС Шевченковского района Светлана Запорожец. А разделочную доску часто моют губкой, которой затем оттирают посуду. Или же хлеб и сыр порезали ножом, которым разделывали мясо, в лучшем случае сполоснув без мыла и под холодной водой.

6. Яйца

В них могут водиться сальмонеллы. Поэтому гоголь-моголь для многих – прошлое. Но как не выпить сырое перепелиное яичко, если на упаковке такое питание описано, как лучшее лекарство?

Эти яйца вызывают отравления так же часто, как и куриные, говорит инфекционист клинической больницы №4 Людмила Минова. Еще одна неправильная подсказка: в некоторых холодильниках есть специальные углубления для яиц на дверце. Но температура там недостаточно низкая. Яйца всмятку стоит исключить хотя бы летом. А омлет прожаривать не менее семи минут. Многие люди все еще недоумевают, зачем мыть скорлупу, если мы от нее избавляемся. Но сквозь множество микроотверстий в холодильнике микробы могут попасть внутрь яйца.

7. Овощи, фрукты, зелень

Овощи моем под струей воды. Терпим изо всех сил, чтобы не съесть по дороге домой купленный виноград. Все?

А на базаре ягодки пробовали с мыслью «всего одну – авось, пронесет» Вот и пронесло. Да и зелень сполоснуть мало: грязь задерживается внутри. Лучше замочить в холодной кипяченой воде с солью. Сейчас проблем с зеленью больше, чем раньше, замечает руководитель оздоровительного отделения Киевского городского центра здоровья Светлана Никишаева. Виной всему... улитки. Привозные из-за границы пучки салата и экзотических травок-специй иногда покрыты их слизью. А это – лучшая питательная среда для бактерий.

pk.kiev.ua