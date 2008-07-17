На Херсонщине два человека получили укус ядовитых пауков

В Херсонской области в течение минувших суток сразу два человека, в числе которых десятилетний ребенок, пострадали от укусов ядовитых пауков.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы областной государственной администрации, в поселке Заозерное Новотроицкого района во дворе был укушен пауком 10-летний ребенок, который доставлен в реанимационное отделение Новотроицкой ЦРБ.

В тот же день в селе Долматовка Голопристанского района после укуса пауком в Голопристанскую ЦРБ была госпитализирована 32-летняя местная жительница.