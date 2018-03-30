Психиатрическая помощь в Украине требует существенных изменений и реформирования

В Министерстве здравоохранения Украины состоялось совещание с ведущими специалистами в отрасли психиатрии и судебно-психиатрической экспертизы. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе МОЗ. Выступая перед собравшимися, Министр здравоохранения Василий Князевич отметил, что психиатрическая служба, как и вся медицинская отрасль, к сожалению, находится в крайне сложном положении. По его мнению, выявление нарушений и констатация проблем не могут изменить ситуацию к лучшему. Вместе с тем, активная позиция ведущих врачей-психиатров, специалистов от министерства, научных работников в отрасли психиатрии, а также представителей общественных организаций, позволят если не изменить положение сегодня, то по крайней мере сформировать принципы перестройки психиатрической отрасли после длительного периода застоя.

Главный специалист Минздрава Украины по специальности "Психиатрия", кандидат медицинских наук Ирина Пинчук проинформировала собравшихся, что с целью обмена опытом и изучения ситуации в 25 регионах, городах Киеве и Севастополе еще в декабре 2006 года была начата проверка предоставления психиатрической помощи. О результатах работы в конце прошлого года представлен отчет. Рабочая группа из 47 специалистов, в состав которой вошли главные врачи психиатрических больниц, психоневрологических диспансеров, областные психиатры, научные сотрудники, была разделена на 9 подгрупп (по 5-6 специалистов), каждая из которых посетила по 3 региона Украины.

Был разработан единственный план изучения состояния организации предоставления психиатрической помощи. В каждой области исследовали материально техническое состояние лечебно-профилактических заведений, обеспечение кадрами (врачами в стационарном и амбулаторном секторах, медицинскими сестрами, другими специалистами), показатели деятельности психиатрической службы, качество предоставления соответствующей помощи в 65 психиатрических заведениях Украины.

Такой анализ определил проблемные вопросы в предоставлении психиатрической помощи в Украине. Среди наиболее сложных - недостаточность финансовых ресурсов для деятельности системы психиатрического здравоохранения . Это и недостаточность средств для улучшения материально-технического состояния психиатрических заведений (здания, оснащенность медицинским оборудованием, специализированным автотранспортом и другое), для льготного амбулаторного медикаментозного обеспечения.

Кроме того, предоставление психиатрической помощи в Украине сегодня ориентовано преимущественно на лечение лиц с психическими расстройствами в стационарных условиях психиатрических заведений. Это предопределено, в первую очередь, неразвитостью амбулаторного звена психиатрической службы, ее альтернативных форм. Использование не в полном объеме амбулаторного звена не отвечает "Европейской декларации об охране психического здоров`я" и Европейскому плану действий по психиатрическому здравоохранению. Недостаточность мест в психоневрологических домах-интернатах, отсутствие общежитий и других мест проживния лиц, которые страдают психическими расстройствами и потеряли родственников, составляет еще одну острую проблему.

Как нигде актуально стоит вопрос кадрового обеспечения именно в заведениях из предоставления психиатрической помощи. Специалисты определяют следующие факторы сегодняшнего состояния в психиатрической системе здравоохранения:

отсутствие достаточного количества врачей, психологов, медицинских сестер;

отсутствие социальных работников;

концентрация весомой части высококвалифицированного психиатрического кадрового потенциала в стационарном секторе;

увеличение процента специалистов пенсионного возраста среди врачей, др.

Ни для кого не секрет, что в обществе наблюдается предвзятое отношение по отношению к лицам с изъянами психического здоровья. Страх населения перед обращением к психиатру приводит к тому, что родственники пациента обычно обращаются за психиатрической помощью, когда внешние проявления психического заболевания делают его последующее пребывание в семье, на работе или учебе невозможным, что резко ухудшает прогноз, увеличивает расходы на лечение и содержание пациента, приводит к преждевременной инвалидизации.

Отсутствие всестороннего освещения в средствах массовой информации и использования других путей популяризации знаний по вопросам психиатрии ради преодоления социальной изоляции и стигматизации пациентов с изъянами психического здоровья, улучшения их ресоциализации, а также недостаточное привлечение общественности к участию в решении вопросов развития психиатрической помощи и психиатрического здравоохранения также негативно влияют на сегодняшнее положение вещей.

Присутствующие на совещании ведущие специалисты в отрасли психиатрии единодушно отметили недостаточную роль первичного звена медико-санитарной помощи в направлении активизации психогигиенических и психопрофилактических мероприятий, совершенствования медико-психологической помощи населению.

Особенная надежда в настоящее время полагается на семейного врача. Ведь недостаточная работа с семейными врачами приводит к позднему выявлению психических и психосоматических расстройств, несвоевременному предоставлению неотложной психиатрической помощи и адекватного лечения, динамического наблюдения пациентов, проведения профилактических мероприятий и реабилитации пациентов.

Отдельный блок вопросов, что рассмотрели специалисты, - взаимодействие с судебными органами относительно вопросов законности госпитализации пациентов в психиатрический стационар, в частности сама процедура принудительной госпитализации.

Главный специалист из специальности "Судебно-психиатрическая экспертиза", доктор медицинских наук Александр Ревенок отметил, что в системе экспертизы также имеет место недоукомплектованность кадрами на все экспертные должности. Согласно статистике, свыше 24% экспертов является экспертами совместителями. В таких областях как Волынская, Житомирская, Закарпатская, Тернопольская в судебно-психиатрической экспертизе вообще работают только совместители.

Наихудшая ситуация складывается с укомплектованностью должностей судебных экспертов психологов. Их вакансия в экспертных учреждениях Украины составляет свыше 18% в отличие от судебно-психиатрических экспертов - 1,3%.

По информации специалиста, все административные территории Украины обеспечены собственной амбулаторной судебно-психиатрической экспертной комиссией.

Немного меньше половины (44,5 %) областей Украины имеет экспертные отделения для проведения стационарной экспертизы лицам, которые содержатся под стражей. Обслуживание областей Украины закреплено приказом МОЗ Украины № 194 от 5.07.95 г.

Материально-техническая база стационарных экспертных отделений по большей части крайне не достаточна. В 2003 году силами МВД Украины была проведена комплексная проверка стационарных отделений судебно-психиатрической экспертизы, которая обнаружила следующее: "Ни одно из данных отделений, за исключением Киевского городского центра судебно-психиатрической экспертизы, не отвечает в полной мере требованиям инструкции об обеспечении их функционирования и охраны".

Общее количество судебно-психиатрических коек с 2004 до 2006 г. не изменялись - 470.

На сегодня экспертные отделения для лиц, которые содержатся под стражей есть в АР Крым (60 ккоек), г. Днепропетровске (50 коек), г. Донецке (13 коек), г. Луганске (25 коек), г. Львове (40 коек), поселок Ахтирка Сумской области (20 коек), г. Харькове (60 коек) г. Херсоне (20 коек), г. Хмельницком (25 коек), г. Киеве (60 коек). Общее количество коек для лиц, которые содержатся под стражей, - 343.

Следует указать на то, что принципиальное увеличение количество экспертных кроватей для лиц, которые содержатся под стражей состоялось в 2002 году (на 30%). На сегодня, в сравнении с 2002 годом общее количество экспертных коек отделений с охраной уменьшились на 15%.

Среди заданий, которые стоят в повестке дня не только Министерстве Здравоохранения, но и общества в целом, есть несовершенство нормативно-правовой базы в регуляции деятельности психиатрической службы и осуществления профилактической ее направленности. Насегодня уже разработаны отраслевые мероприятия по усовершенствованию психиатрической помощи населению, которые утверждены приказом МОЗ Украины от 31.07.07 №440. Предусмотрено внесение изменений в Закон Украины "О психиатрической помощи", разработке Положений об организации психиатрической помощи в Украине и др.

Нерешенными сегодня в системе судебно-психиатрической экспертизы остаются следующие проблемы:

1. Отсутствует механизм очной аттестации и переаттестации врачей судебно-психиатрических экспертов и психологов - судебных экспертов;

2. Система повышения квалификации судебных экспертов психологов на сегодня отсутствует;

3. Система тематического усовершенствования врачей и психологов, которые работают в отделениях, где применяются принудительные мероприятия медицинского характера относительно лиц, которые были признаны судом неподсудными, на сегодня также отсутствует;

4. Отсутствие системы экстренной консультативной помощи (в том числе и организационно-методической) экспертным учреждениям Украины;

5. Расширение научно-исследовательской работы по актуальным вопросам судебной психиатрии, а именно: ограниченной вменяемости, разработки критериев выбора видов принудительного лечения, особенно амбулаторного, ограниченной дееспособности, новых видов судебно-психиатрических экспертиз.

Александр Ревенок считает, что для проведения реформирования службы было бы целесообразно создать рабочую группу с целью изучения состояния организации судебно-психиатрической экспертизы и осуществления принудительных мероприятий медицинского характера в регионах Украины, повышения их качества и эффективности деятельности.

Подытоживая дискуссию из изучения опыта организации предоставления психиатрической помощи и судебно-психиатрической экспертизы в Украине специалисты пришли к выводу, что состояние предоставления психиатрической помощи населению Украины является таким, которое нуждается в немедленном улучшении. За последние годы специалистами собранно значительный арсенал наработок, которые при условии поддержки в парламенте и обществе позволят установить правила игры в отрасли предоставления психиатрической помощи на ближайшие годы.