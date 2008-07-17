Количество детей с энтероколитом растет

В течение 13 - 16 июля из детского санатория "Дружба" села Новоселица Долинского района в Долинскую центральную районную больницу с предварительным диагнозом энтероколит госпитализированы 17 детей (1994-2000 года рождения).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, течение болезни - средней степени тяжести. В очаге заболевания специалистами районной СЭС проводится комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий.

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС Украины в Ивано-Франковской области.