Какие ягоды и плоды лучше кушать летом?

"Полезны любые ягоды - и садовые, и лесные, - говорит Елена Бачинская, врач-аллерголог Киевского городского аллергоцентра. - Главное чтобы выращены и собраны они были в экологически благополучных регионах".

Ежевика. Регулирует деятельность кишечника, укрепляет соединительные ткани и стенки сосудов, замедляют процессы старения. Полезна ежевика также для укрепления иммунной системы и улучшения состава крови. Рекомендуется при геморрое и болезнях почек.

Красная смородина. Стимулирует движение крови в организме и активизирует обмен веществ. Ягода полезна при запорах, анемии, предменструальных синдромах, а также тем, кто принимает гормональные контрацептивы.

Черная смородина. Самая полезная из всех известных ягод. Активизирует обмен веществ, растворяет камни в почках, лечит печень, а также препятствует возникновению рака и старческого слабоумия. Рекомендуется при хронической усталости, депрессии, людям чрезмерно склонным к простудам.

Голубика. Омолаживает и очищает организм, снимает аллергические реакции. Полезна она при малокровии, нарушении работы поджелудочной железы. Обладает хорошим мочегонным эффектом. Особенно рекомендуется людям, у которых аллергия на другие ягоды.

Черника. Улучшает остроту зрения, регулирует углеводный обмен и снижает уровень сахара в крови. Оздоравливает кишечник и обладает противовоспалительными свойствами. Черника очень полезна при малокровии, камнях в почках, подагре, ревматизме, кожных болезнях.

Крыжовник. Биотин (витамин Н или В7), содержащийся в крыжовнике помогает регулировать белковый и жировой обмен, выводить соли тяжелых металлов, стимулировать обновление клеток кожи, улучшать рост волос. Рекомендуется при избыточном весе и проблемами с венами.

Малина. Полезна при малокровии, заболеваниях желудочно-кишечного тракта, атеросклерозе, болезнях почек и гипертонии. Восстанавливает волосы, укрепляет глазные суставы, уменьшает вероятность возникновения раковых клеток.

Виноград. Благоприятно воздействует на работу кишечника, способен активизировать углеводный обмен и выводить лишнюю воду из организма. Кроме того, виноград облегчает предменструальный синдром и способствует очистке почек. Рекомендуется для снижения веса.

Арбуз. Обладает мочегонным и желчегонным эффектом, полезен при болезнях печени и гепатите, склерозе и гипертонии, может успокаивать нервы.

Вишня. Помогает разглаживать морщины, снижает свертываемость крови и выводит токсины. Так же помогает очищать и поддерживать рост новых клеток в организме. Рекомендуется при приеме гормональных противозачаточных средств, пародонтозе и анемии. Вишневый сок особенно полезен при проблемах с печенью и почками.

Черешня. Выводит токсины и укрепляет стенки сосудов, помогает при отеках и варикозном расширении вен. Рекомендуется для восстановления сил после болезни.

Шелковица. Улучшает зрение, работу печени, полезна при желудочно-кишечных заболеваниях, омолаживает кожу. Противопоказана диабетикам и гипертоникам.

Черная рябина. Понижает кровяное давление, снижает уровень холестерина в крови. Рябина противопоказана при гастритах, тромбофлебите и варикозном расширении вен.

Клюква. Благодаря содержащейся в ней урсуловой кислоте может заживлять раны, укрепляет кровеносные сосуды и понижает артериальное давление. Клюква противопоказана при острых воспалительных процессах, гастритах, язве и повышенной кислотности.

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