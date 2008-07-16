Больница Черновцов получила новое оборудование

Отделение интенсивной терапии новорожденных областной детской больницы в Черновцах получило современное оборудование итальянского производства стоимостью 880 тысяч гривен.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черновицкого горсовета, полученное оборудование позволяет создать в отделении дополнительные три рабочих места для выхаживания младенцев, которые родились с весом до килограмма. Отделение, в частности, получило четыре стола с подогревом и три аппарата искусственной вентиляции легких новорожденных. Средства на приобретение аппаратуры были предоставлены Министерством здравоохранения Украины.

Сейчас в реанимации областной детской клинической больницы уже есть девять стационарных мест для интенсивной терапии новорожденных. После получения первого транша такого оборудования в прошлом году смертность младенцев в отделении уменьшилась вдвое.

До прошлого года показатели детской смертности в Черновицкой области были самыми высокими в Украине.