Бактерия, вызывающая язву желудка, защищает детей от астмы

Бактерия, обитающая в желудке человека, снижает риск развития астмы у детей. По данным американских ученых, контактировавшие с микробом дети от 3 до 13 лет страдают астмой на 59% реже.

Хеликобактер, или Helicobacter pylori, считается одним из наиболее древних спутников человека. По данным ученых, этот микроб поселился в желудках первобытных людей приблизительно 50 тысяч лет назад. В 2005 году австралийские исследователи Робен Уоррен и Барри Маршалл получили Нобелевскую премию по медицине и физиологии за ряд работ, доказавших, что Helicobacter pylori является одним из основных факторов развития таких заболеваний как язва желудка и двенадцатиперстной кишки.

До середины XX века носителями Helicobacter pylori были практически 100 процентов жителей Земли, однако в последние десятилетия в связи с широким применением антибиотиков распространенность этого микроба в развитых странах стала быстро сокращаться.

Сотрудники Медицинского центра Лэнгона при Университете Нью-Йорка изучили данные 7,4 тысяч детей и молодых людей в возрасте до 19 лет, принимавших участие в IV фазе Национального исследования питания и здоровья (NHANES IV) в 1999 – 2000 годах. Как выяснилось, участники, в организме которых был обнаружен хеликобактер, страдали астмой в среднем на 25% реже, чем те, кто не был носителем микроба.

В возрастной группе 3-13 лет разница была еще существенней: носители бактерии страдали астмой на 59 процентов реже. Кроме того, у них на 40% реже отмечались жалобы на поллиноз и другие виды аллергических реакций.

По мнению авторов исследования, обнаруженная закономерность может отчасти объяснить наблюдаемый в последние десятилетия рост уровней астмы и аллергий у детей. Как предполагают ученые, присутствие хеликобактера в желудке связано с увеличением численности регуляторных T-лимфоцитов, что, в свою очередь, снижает риск воспалительных и аллергических реакций при контакте с другими аллергенами.

Отчет об исследовании опубликован в The Journal of Infectious Diseases.

lenta.ru