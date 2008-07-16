Сауны и солнечные лучи способствуют развитию рака

С 1980 года количество заболеваний меланомой среди молодых женщин США увеличилось на 50%. Причину этого врачи видят в саунах и опасных солнечных лучах.

Количество больных меланомой молодых людей осталось на том же уровне. По данным Американского общества борьбы с раковыми заболеваниями, только в этом году количество больных с меланомами выросло на 62 480 человек, а 8 420 заболеваний закончились летальным исходом.

Меланома - самая опасная из разновидностей кожного рака, которая поражает пигментные клетки кожного покрова. Особо опасный фактор риска для этого заболевания - ультрафиолетовое излучение.

Хотя генетическая предрасположенность играет здесь не последнюю роль. Большему риску подвергаются люди со светлой кожей. Вместе с тем, несмотря на рост количества заболеваний раком кожи, количество смертей от него упало. В этом ученые видят заслугу ранней диагностики.

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