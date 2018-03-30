Появятся ли в украинских аптеках инструкции, напечатанные шрифтом Брайля?

На рассмотрение в Верховную Раду поступил законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О лекарственных средствах» (об использовании шрифта Брайля в инструкциях о применении лекарственных средств)». Несмотря на, казалось бы, неопровержимую пользу инициативы, документ вызвал ожесточенные дискуссии среди людей с проблемами зрения и специалистов.

Напомним, что рельефно-точечный шрифт, названный в честь его изобретателя Луи Брайля, широко используется незрячими всего мира для чтения и написания текста. Однако по мере развития компьютерных технологий, в том числе и специальных голосовых программ, позволяющих людям с проблемами зрения пользоваться Интернетом и почти всеми возможностями современной компьютерной техники, все меньше слепых используют бумажные носители для получения и передачи информации, а потому — разучиваются читать «по Брайлю» или даже вообще этому не учатся.

Слепой человек, получив документ «в электронном виде», может его легко озвучить с помощью специальных программ-синтезаторов языка и прослушать, как и любую другую текстовую информацию из Интернета. Бурно развивается рынок аудиокниг: огромное количество произведений, как правило, художественной литературы, качественно озвучено профессиональными актерами и доступно в аудио- и mp-3 форматах, в то время, как по Брайлю книжек уже почти не печатают. Студенты на лекциях пользуются цифровыми диктофонами.

Впрочем, несмотря на сказанное, применение брайлевского шрифта почти ни у кого возражений не вызывает. Но важно сделать так, чтобы «усовершенствование законодательства» не только привело к подорожанию препаратов из-за дополнительных затрат производителей, но и принесло хоть какую-то пользу тем, ради кого изменяют закон.

Законопроектом, собственно, предлагается внесение двух изменений, а именно:

1) обязать производителей изготавливать с применением шрифта Брайля пять процентов от общего количества инструкций к лекарственному средству;

2) при реализации препаратов инструкцию о применении, напечатанную шрифтом Брайля, предоставлять потребителю этого способа по его требованию.

Стоит отметить, что некоторые производители, даже без специальных законов, уже давно продвинулись дальше — например, почти в каждой аптеке можно купить один из самых популярных препаратов индийского производства, на упаковке которого рельефно-точечным шрифтом напечатано название лекарства. Согласитесь, очень полезная вещь, ведь, когда человек идет в аптеку, он почти всегда знает, что и зачем ему нужно. А когда сидит дома и необходимо эти лекарства применить, очень важно не ошибиться и выбрать в «аптечке» именно тот препарат. Но и здесь есть «но»: как, например, печатать названия на совсем маленьких или мягких упаковках? Ведь существует минимальный размер шрифта, который воспринимается и распознается пальцами человека, кроме того, печатать его можно только на достаточно жестком материале.

Предложенные же изменения вызывают ряд вопросов.

Во-первых, даже если разработают действенные механизмы контроля за соблюдением пятипроцентной квоты, то как определить, в какой коробке специальная инструкция, а в какой — обыкновенная? По принципу акций «загляни под крышечку»? Как быть провизору в аптеке, которого обязуют предоставлять незрячему потребителю такую инструкцию, представляете? Если даже в аптеку и поступит случайно пять процентов препарата с брайлевскими инструкциями, ему придется открыть 20 упаковок, найти одну такую инструкцию!

Во-вторых, не все слепые знают шрифт Брайля, а люди с ослабленным зрением — тем более! И это не только инвалиды, а почти все пенсионеры, офисные клерки, которые «посадили» зрение за компьютером, и т. п. А вы видели, каким кеглем написаны все инструкции врачей? Если у вас не стопроцентное зрение, то уже проблематично прочитать такой шрифт, а в состоянии болезни, когда зачастую используются лекарства, — тем более!

Позволим себе высказать несколько замечаний и предложений по этому поводу.

По нашему мнению, было бы очень хорошо, если бы: а) нормы нового закона обеспечили удовлетворение потребностей людей с проблемами зрения; б) от их внедрения выиграли бы и другие граждане, так сказать, условно здоровые; в) они не вызывали возражений у производителей и значительного подорожания лекарств; г) производители были заинтересованы в выполнении этих норм; д) эти нормы давали государству возможность ввести действующие механизмы контроля за соблюдением соответствующего законодательства.

Смоделируем такую сугубо бытовую ситуацию. Вы — человек с нормальным зрением, сидите дома, и вдруг у вас что-то заболело. Помните, что в «аптечке» вроде бы были какие-то лекарства от этой болезни, находите таблетки без упаковки и инструкции, читаете название, сомневаетесь относительно применения. Что вы сделаете? Вероятно, одним из вариантов ответа на этот вопрос может быть: «Кому-то позвоню!». Знакомому врачу, бабушке, которая о лекарствах «знает все», еще кому-нибудь... А если бы была возможность позвонить по телефону не кому-нибудь, а в специальную информационно-справочную службу?

Итак, первое наше предложение — ввести информационно-справочную службу по вопросам применения лекарственных препаратов. Конечно, она должна быть, во-первых, бесплатной и круглосуточной; во-вторых — государственной или тщательно контролируемой государством; кроме того, номер должен быть одинаковым по всей Украине, хорошо разрекламированным и потому хорошо известным. Это может быть либо «услуга 8-800...», либо обычный короткий, двух- или трехзначный номер вроде «01», «02» и т.д. Вдобавок соответствующий интернет-портал. В случае внедрения этой услуги можно обязать всех производителей предоставлять ей инструкции о применении всех лекарственных препаратов, а также обязательно печатать на упаковке номер «горячей линии».

От создания этой службы выиграют все: и медицина, поскольку меньше граждан будут попадать в больницу с отравлениями в результате употребленных по ошибке препаратов, и сами граждане, которые потеряли или не смогли прочитать инструкцию, включая тех же слепых. Да и производители, кажется, заинтересованы, чтобы их продукцию использовали по назначению.

Что касается Брайля, а точнее — придуманного им шрифта. Его использование, по нашему мнению, целесообразнее на самой упаковке лекарственного препарата для написания названия и телефонного номера, о котором шла речь. Как вам известно, производители лекарств очень страдают от фальсификаторов и различными способами борются, чтобы защитить свою продукцию. Один из механизмов такой защиты — использование «дорогих» технологий при изготовлении упаковки. Мелкому фальсификатору подделать такую упаковку очень дорого из-за мизерных объемов «производства», в то время как крупная фармацевтическая фирма заказывает огромные тиражи полиграфии, из-за чего стоимость единицы значительно снижается. Одной из таких относительно дорогих технологий является т. н. тиснение, когда отдельные рисунки, буквы или какие-нибудь другие элементы упаковки —рельефны и выпуклы. Применяя эту технологию, также можно нанести и брайлевские буквы и цифры — название препарата и номер горячей линии.

Снова почти «сплошные плюсы»: производитель таким образом борется с фальсификатором, от чего, кроме самого производителя, выиграют государство и граждане, а незрячий получит возможность найти при необходимости нужные лекарства. Даже те слепые, которые не знают рельефно-точечного шрифта или разучились им пользоваться, могут запомнить комбинацию рельефных символов. А инструкцию, опять-таки, найти в Интернете или прослушать, позвонив по соответствующему номеру.

Михаил ИЗЮМСКИЙ

zn.ua