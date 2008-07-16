Морепродукты занесли в разряд опасной пищи

Из-за глобального промышленного химического загрязнения водной среды в морепродуктах и в организмах речных обитателей концентрируются смертельно опасные органические соединения ртути. Впоследствии это может привести к необратимым изменениям, которые практически не поддаются лечению. Такую точку зрения высказал заслуженный профессор МГУ, академик, председатель секции химии РАЕН, эксперт ООН по химической безопасности Валерий Петросян.

Данное вещество значительно превышает по степени токсичности такой известный яд как сулема. С проблемой массового отравления метилртутью еще 50 лет назад столкнулись японцы, в чьем пищевом рационе преобладают блюда из рыбы и морепродуктов. В итоге у людей, потреблявших эти морепродукты, развивалось заболевание, характеризовавшееся сложным неврологическим симптомом, у новорожденных детей отмечались пороки развития (в частности, была выявлена необычно высокая частота уродств). Последнее объясняется тем, что ртуть легко переходит через плаценту, и уровень концентрации ртути в головном мозге эмбриона наблюдается в 7 раз более высокий, чем у матери. С тех пор случаи отравления были зафиксированы практически во всех уголках мира.

Может возникнуть вопрос, а откуда вообще берутся соединения ртути в тех районах, где нет ни заводов, ни других загрязняющих окружающую среду объектов. На сегодняшний день только выбросы металлической ртути в атмосферу составляют свыше 6000 тонн в год, из которых 2500 тонн приходится на природные источники - вулканы, лесные пожары.

Взаимодействуя в атмосфере с кислыми дождями, элементная ртуть превращается в неорганические соли ртути, которые, осаждаясь в реки, моря и болота, превращается в метилртуть. Это происходит в природных условиях биохимическим путем и одно из объяснений данного процесса заключается в том, что образование метилртути является своеобразной детоксикацией, приводящей к избавлению от неорганической ртути путем её перевода в органическую форму, которая обладает большей подвижностью в водных экосистемах. Известно, что неорганическая ртуть митилируется в определенных количествах не только в водной толще, но и в донных отложениях, в почвах, а также в кишечном тракте и коже рыб. Метилртуть из водной среды активно аккумулируется фитопланктоном, который является пищей для зоопланктона, которым преимущественно питаются рыбы.

kp.ua