Пирсинг - угроза здоровью ротовой полости

Дантисты обнаружили, что приблизительно 15-20 процентов подростков с пирсингом в области рта имеют высокий риск потери зуба вследствие образования трещин на эмали и воспаления дёсен. В связи с этим открытием израильские врачи Университета Тель-Авива советуют тинэйджерам подумать дважды, прежде чем следовать моде.

Высокие уровни пародонтальных проблем из-за пирсинга на губе или языке не замечены в других возрастных группах, а случаи серьёзных зубных повреждений среди подростков до 18-19 лет без пирсинга так же редки. Врачи предупреждают, что ношение серёжек в полости рта может даже вызвать смерть, поскольку известны случаи, когда опухоль и воспаление после процедуры прокалывания мягкой губной или языковой ткани развивало отёк, нарушающий работу дыхательных путей. Самые общие осложнения после пирсинга - переломы зубов (в основном передних) и пародонтит - являются долгосрочными.

Медики рекомендуют родителям отговорить своих детей от пирсинга губы и языка, но если всё же не удалось этого добиться, следует проконтролировать, чтобы все проникающие внутрь инструменты при процедуре были одноразовыми, а остальное оборудование надлежащим образом продезинфицировано. После процедуры область, в которой делали прокалывание, должна в течение двух недель промываться жидкостью с содержанием антисептика, например хлоргексидина. Также стоит длительный период аккуратно чистить область прокалывания и не дотрагиваться до неё. Впоследствии необходимо регулярно навещать дантиста, поскольку инфекция формируется в течение долгого времени и требует немедленного удаления.

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