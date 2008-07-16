В Днепре зафиксировали массовую гибель рыбы

В Херсонской области в акватории Днепра в районе нижнего бьефа возле г. Новая Каховка зафиксирована массовая гибель рыбы на площади 4 кв. км. – в среднем 2 единицы на 1 кв. м.

Как сообщили УНИАН в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций областной госадминистрации, приблизительная масса погибшей рыбы – около 100 тонн.

Сейчас устанавливается причина гибели. Образцы погибшей рыбы взяты для анализа. Его результат будет известен на протяжении 5-6 дней.

Для сбора и утилизации погибшей рыбы задействовано 9 единиц техники и 40 человек. Погибшая рыба вывозится на городскую свалку бытовых отходов с соблюдением санитарно-эпидемических норм.

На заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций принято решение временно закрыть места массового отдыха на воде до установления причины гибели рыбы.